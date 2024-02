Rania di Giordania domina la scena: cappotto da 5.152 euro al Giubileo d’Argento

Fonte: IPA Rania di Giordania e Rajwa

Rania di Giordania ancora una volta ci incanta con la sua eleganza. Per i 25 anni di regno di suo marito, Abdullah II, indossa un cappotto di Dior che è la fine del mondo. Costo? 5.152 euro. Semplicemente divino. La Regina cammina qualche passo indietro dal Re sul red carpet, ma è lei a dominare la scena. E anche la nuora Rajwa, impeccabile, non può che ammirarla e prendere nota delle sue lezioni di stile.

Rania di Giordania, il cappotto di Dior da 5.152 euro

Rania di Giordania è famosa per i suoi look raffinati e griffatissimi. La Regina predilige il gusto e le grandi firme della moda occidentale che all’occorrenza sa adattare allo stile e alle tradizioni del suo Paese, basti pensare agli outfit che ha sfoggiato in occasione delle nozze dei suoi figli. Ma per le celebrazioni del Giubileo d’Argento di suo marito Abdullah va sul sicuro e si affida a uno dei suoi brand preferiti, Dior.

Rania indossa un cappotto gioiello di Dior in cachemire, double face, grigio piombo, con collo intrecciato a scialle e chiuso da due bottoni laterali, stretto in vita per poi terminare a trapezio. Dior lo definisce un modello “ispirato agli archivi della maison”. Sicuramente è un capo unico, anche nel prezzo, visto che vale circa 5.152 euro.

La Regina mantiene lo stile retrò ispirato dal capospalla, abbinandolo alla borsa “Chain It” con cucitura Damier di Louis Vuitton, décolleté nere, classiche, e un paio di occhiali da sole vintage creati da Oliver People con Brunello Cuccinelli. I capelli sono lasciati sciolti e pettinati con grandi boccoli.

Fonte: IPA

Rania ha voluto condividere sul suo profilo Instagram alcune immagini dell’evento e ha commentato: “Un leader benedetto da un grande popolo e un popolo benedetto da un grande leader; Insieme, 25 anni dedicati a questo amato Paese. Dalla cerimonia dell’alzabandiera del Giubileo d’Argento in occasione del 25° anniversario dell’ascensione al trono di Sua Maestà”.

Rajwa di Giordania si ispira a Kate Middleton

Quella per Abdullah II è stata una cerimonia molto formale e assolutamente austero è stato anche il comportamento di Rania nei confronti del marito. La Regina ha seguito scrupolosamente il protocollo, senza tradire gesti o sguardi di affetto, ad eccezione di qualche sorriso rivolto a suo figlio, il Principe ereditario Hussein e a sua moglie Rajwa.

Fonte: IPA

Quest’ultima indossava per l’occasione un abito nero di Me+Em, un brand britannico molto amato da Kate Middleton, e una borsa in blu prussiano, firmata Moynat. Anche Rajwa ha lasciato sciolti i lunghi capelli a incorniciare il viso, reso luminoso da un sapiente trucco naturale.

Fonte: IPA

Mentre la Principessa Iman, figlia di Rania e Abdullah, indossava un cappotto grigio monopetto, con orlo di frange, firmato Alaia, e i capelli raccolti in uno chignon. Sua sorella Salma ha sfoggiato un cappotto vintage della collezione A/I 2001 di Louis Vuitton.