Rania di Giordania in lutto, morto il padre della Principessa Rajwa

Morto Khaled Al Saif, padre della Principessa Rajwa: Rania di Giordania in lutto. Il toccante messaggio della Corte hashemita

Fonte: IPA Rajwa e Hussein di Giordania al Giubileo di Re Abdullah

La Corte Reale Hashemita è in lutto, è morto il padre di Rajwa di Giordania, moglie del Principe ereditario Hussein. Rania di Giordania e suo marito Abdullah hanno voluto condividere il loro cordoglio.

Lutto per Rania di Giordania

Con un messaggio ufficiale il Palazzo ha annunciato la morte di Khaled Al Saif, il padre della nuora di Rania di Giordania, la Principessa Rajwa che abbiamo visto recentemente durante il Giubileo d’Argento di Re Abdullah II.

Nell’annuncio della Corte Reale si legge: “La Corte reale hashemita piange la scomparsa del padre di Sua Altezza Reale la Principessa Rajwa Al Hussein, Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, possa la sua anima riposare in pace. Per ordine di Sua Maestà il Re Abdullah, la Corte Reale Hashemita ha annunciato tre giorni di lutto a partire da domenica 18 febbraio 2024.

La Corte Reale Hashemita esprime le sue più sentite condoglianze alle Loro Maestà Re Abdullah II ibn Al Hussein e alla Regina Rania Al Abdullah, alle loro altezze reali, il Principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II e la Principessa Rajwa Al Hussein, e alla famiglia Al Saif in questi tempi difficili”.

Morto il padre di Rajwa di Giordania

La perdita del padre di Rajwa di Giordania è stata un duro colpo. L’uomo era molto apprezzato a Corte e il Principe Hussein ha voluto dedicare parole commosse al suocero appena scomparso. “Con profonda tristezza piangiamo la morte del padre di mia moglie e del mio amato suocero. Lo conoscevamo come una persona generosa, di buon carattere e religiosa. Ricorderemo sempre la sua bontà e integrità. Che Allah abbia misericordia di lui e lo ospiti nel suo vasto paradiso. Che Dio ci ispiri pazienza, conforto e forza”, questo il messaggio commovente del figlio maggiore di Rania.

Fonte: IPA

Una commozione sincera quella del Principe ereditario per il suocero appena scomparso. Come Rajwa è molto legata a Rania di Giordania, così Hussein era molto vicino a Khaled Al Saif. Ci sono delle foto in cui i due uomini si abbracciano calorosamente, dimostrando l’affetto che c’era tra loro.

Chi era Khaled bin Musaed Abdulaziz Al Saif

Khaled bin Musaed Abdulaziz Al Saif era un importante imprenditore edile dell’Arabia Saudita e fondatore di un’azienda di ingegneria e appalti che portava il suo nome. Ha sostenuto calorosamente il matrimonio di sua figlia Rajwa con il Principe Hussein.

Tra l’altro il padre della Principessa ha avuto un ruolo centrale negli eventi che l’hanno condotta alle nozze e al ruolo di Sua Altezza Reale, futura Regina di Giordania. Khaled al Saif ospitò infatti la Famiglia Reale nella propria casa dove è avvenuto il fidanzamento ufficiale tra Rajwa e Hussein, nell’agosto 2022 ed è stato l’ospite d’onore, insieme a Rania e Abdullah, alle nozze della figlia, nel giugno 2023.