Rania di Giordania, quello che ha detto a Rajwa per sopravvivere a Palazzo

Contrariamente a quello che potremmo pensare, tra glamour e lusso sfrenato, la vita a Palazzo dei Reali non è affatto così semplice. Anzi. Forse, proprio per questo motivo Rania Di Giordania ha voluto dare un prezioso consiglio alla nuora, Rajwa al-Saif, che un giorno sarà Regina di Giordania. Un suggerimento che, di certo, lei ha accettato di buon grado, perché chi meglio della Regina può spiegarti come sopravvivere a Palazzo?

Rania Di Giordania, il consiglio prezioso dato a Rajwa al-Saif

La popolarità di Rania Di Giordania è sempre stata alle stelle. Una Regina di stile e del popolo, sempre attenta a non tradire mai il protocollo e la propria famiglia. Poco prima del matrimonio di Rajwa al-Saif con il Principe Hussein, la Regina ha voluto dare un suggerimento prezioso: un modo per sopravvivere alle chiacchiere delle persone. Che – lo sappiamo – ci sono e ci saranno sempre, oltre al fatto piuttosto ovvio che è impossibile mettere d’accordo tutti.

In occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Regina di Giordania si è trovata a New York e ha rilasciato un’intervista per il Today Show, dove ha voluto raccontare un aneddoto che si è svolto poco prima delle nozze. “Prima che mio figlio annunciasse il suo fidanzamento, ho voluto prendere Rajwa da parte. Le ho detto che non esiste in alcun modo un tasso di approvazione del 100%”. Proprio così: la Regina, grazie all’esperienza maturata con gli anni, sa che non si può piacere a tutti. Di conseguenza, non si deve nemmeno ricercare l’approvazione.

“Avrai sempre persone che sono contro di te. Il consiglio che voglio darti è il seguente: per favore, non leggere i commenti”. Le ha anche spiegato che l’insicurezza e la negatività fanno parte del pacchetto, ma provengono dalle persone che criticano a prescindere perché “sono infelici nella loro vita”. E non bisogna portare l’infelicità degli altri nella propria esistenza, perché a quel punto la fiducia in sé viene meno.

Il sostegno di Rania Di Giordania a Rajwa al-Saif

Sappiamo quanto possano essere crudeli i commenti sui social. Certo, è pur vero che esiste la libertà di espressione, ma non dobbiamo mai dimenticare che ci sono modi e modi di dire le cose. E spesso questo confine viene non solo superato, ma abbattuto completamente. Il risultato? Dai Reali ai vip, tutti possono rimanerci male per un commento poco carino o una critica feroce. Al di là della fama e dei successi raggiunti, siamo umani e proviamo gli stessi sentimenti.

Così, Rania di Giordania ha voluto aggiungere un ulteriore invito: “Devi sviluppare abitudini sane riguardo alla tecnologia. Non bisogna stare necessariamente lontani dai telefoni, ma bisognerebbe interagire in modo più sano per trovare un equilibrio”.

Potremmo forse darle torto? Per fortuna, Rajwa al-Saif ha al suo fianco proprio la Regina: il legame tra le due è molto stretto, tanto che in più di un’occasione si è dimostrata molto materna. Rania stessa ha definito Rajwa come la sua “terza figlia femmina”. Cosa condividono? Oltre all’amore per la famiglia, decisamente quello verso la moda.