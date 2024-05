Kate Middleton, ultime notizie. “La Principessa e William stanno vivendo l’inferno”

“Kate Middleton e William stanno vivendo l’inferno” da quando è stato diagnosticato il cancro alla Principessa del Galles che ha chiesto il massimo del riserbo per poter affrontare la malattia con serenità, trovando anche il giusto modo per proteggere i figli, George, Charlotte e Louis, da qualsiasi trauma che il tumore della mamma potrebbe causare loro.

Kate Middleton, parla la stilista dei suoi bambini

A fare queste rivelazioni è Amaia Arrieta, la stilista che veste i tre bambini di William e Kate Middleton e che dunque è a stretto contatto con la coppia. Il cancro della Principessa del Galles ha sconvolto gli equilibri della famiglia, nessuno poteva prevedere una tale situazione, ha chiarito Arrietta.

Certo, l’intervento all’addome subito da Kate lo scorso gennaio rivelava già un quadro serio, ma come ha spiegato la stessa Principessa nel video dello scorso marzo, è stato solo a seguito di quell’operazione che i medici hanno scoperto delle cellule cancerose. Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto su William e Kate che non erano preparati a ricevere una simile notizia, visto che all’inizio il tumore era stato escluso dai medici, come lo stesso Kensington Palace sostenne nel primo comunicato ufficiale sulle condizioni di salute di Lady Middleton.

Il Palazzo non ha fornito nessun dettaglio sul tipo e la gravità del tumore, anche se si pensa si tratti di un cancro femminile, dopo che è emersa l’indiscrezione secondo la quale Kate è stata operata da medici del Gemelli di Roma.

“Kate Middleton sta attraversando l’inferno”

Al di là dell’iter medico e della chemioterapia preventiva cui si sta sottoponendo, il cancro ha letteralmente sconvolto la vita di Kate, come ha raccontato Amaia Arrieta, testimone diretta di quanto sta accadendo alla Principessa del Galles e alla sua famiglia. “Stanno attraversando l’inferno. Io ho il cuore spezzato”, ha confidato la stilista pensando a quanto sta accadendo loro. E ha aggiunto: “Spero che tornino presto insieme in pubblico”. Parole non proprio rassicuranti che fanno temere il peggio.

Dallo scorso 17 aprile William ha ripreso gli impegni di Corte e in più occasioni ha parlato delle condizioni di salute della moglie. Qualche giorno fa ha detto: “Stiamo bene. Le cose vanno bene“. E anche le nuove foto scattate da Kate a Louis e Charlotte in occasione del loro compleanno mostrano che i bambini sono sereni, malgrado la malattia della madre, un segno che davvero la situazione sembra migliorare di giorno in giorno. Ma non ci sono bollettini ufficiali che lo confermano.

Intanto, il Principe del Galles, che ha promesso pubblicamente di occuparsi di Kate, cerca di apparire tranquillo durante le visite ufficiali e di rasserenare i sudditi con notizie positive. William si è anche concesso un’uscita da solo allo stadio dell’Aston Villa a Birmingham, lo scorso 2 maggio, per assistere alla partita di Europa Conference League dove Olympiacos ha battuto la squadra di casa.

Will si è concentrato sulla partita, facendo un tifo sfegatato per la sua squadra, con smorfie e sorrisi, fino al capitombolo finale. Ma per 90 minuti ha potuto distarsi dalla situazione difficile che ha in casa e pure fuori con il ritorno l’8 maggio di suo fratello Harry a Londra.