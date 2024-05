Kate Middleton, ultime notizie: il gesto di pace di Harry per la Principessa

Fonte: IPA Kate Middleton e Harry

Kate Middleton è in ripresa, e questa per la famiglia reale è la migliore delle notizie. All’orizzonte però, c’è la figura di Harry. Da mesi le voci interne al Palazzo ci raccontano le reazioni delle alte rappresentanze reali all’occasione. Secondo alcuni di questi, Harry avrebbe il desiderio di riconciliarsi con sua cognata Kate poiché una volta la coppia era “molto vicina” e lui è stato “colpito duramente” dalla notizia della sua diagnosi di cancro, ha affermato un autore reale.

Harry vuole sanare il rapporto con Kate Middleton

I rapporti tra Harry e Kate Middleton dunque, secondo la volontà dell’ex reale, potrebbero appianarsi. Ma davvero sarà così facile?Quattro anni dopo che il Duca e la Duchessa di Sussex si sono dimessi quando i reali senior si sono trasferiti negli Stati Uniti, dove ora vivono con i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, si dice che Harry sia pronto per la riconciliazione, ma secondo Christopher Andersen, suo fratello William non è sulla stessa lunghezza d’onda. Andersen, autore di The King, un libro sulla vita di re Carlo, ha detto che il principe William non è “disposto a lasciare che suo fratello si avvicini alla moglie malata”.

L’autore ha detto che ciò significa che le possibilità di una riconciliazione tra Harry e la famiglia reale sembrano “estremamente scarse” poiché c’era “troppo dramma” tra i due fratelli e le loro mogli. I commenti arrivano mentre Harry si recava nel Regno Unito per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games questa settimana, ma non ha incontrato suo padre o suo fratello. Andersen ha affermato: “A Harry piacerebbe riconnettersi con Kate. Una volta erano estremamente legati, e Harry è stato colpito duramente dalla notizia della sua diagnosi di cancro, di cui è venuto a conoscenza proprio come abbiamo fatto tutti noi, tramite il video scioccante di Kate.”

Ha aggiunto: “Sfortunatamente, non sembra che William sia disposto a lasciare che suo fratello si avvicini alla moglie malata. C’era semplicemente troppo dramma tra i fratelli e le loro mogli, e c’è persistente amarezza da parte di tutti£.

Come sta Kate Middleton

“Quindi, anche le possibilità di un incontro tra Harry e il resto della famiglia reale, tanto meno di una sorta di riconciliazione, sembrano estremamente scarse.” Dopo settimane di speculazioni sulla sua salute e su dove si trovasse, Kate, 42 anni, ha rivelato a marzo che sta combattendo una forma di cancro.

Ha chiesto “tempo, spazio e privacy” durante il trattamento. Il suo annuncio è arrivato poche settimane dopo che Re Carlo aveva rivelato la propria diagnosi di cancro. Anche il monarca è in cura.

In seguito alla diagnosi di Kate, è stato affermato che Harry e Meghan non erano stati informati in privato e che ne erano venuti a conoscenza contemporaneamente a tutti gli altri. Ma nonostante ciò, i Sussex hanno rilasciato una dichiarazione accorata dicendo: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo in privato e in pace“.