GF Vip, Katia Ricciarelli e il legame con Baudo: “Uscirei dalla Casa per lui”

GF Vip 6: il cast ufficiale

La sua avventura al Grande Fratello Vip è appena cominciata, ma la sua partecipazione ha fatto discutere già durante le settimane antecedenti all’inizio del reality. Katia Ricciarelli è stata la prima concorrente ufficiale annunciata della trasmissione: sempre diretta e senza peli sulla lingua, la cantante lirica ha promesso fin da subito scintille all’interno dello show.

Intervistata dal Fatto Quotidiano, la Ricciarelli ha svelato di non essere affatto preoccupata che la sua presenza al reality show possa intaccare una lunga carriera come la sua, tra lirica, cinema, tv e teatro: “Io non sono una snob, anzi, ho sempre privilegiato il contatto con il pubblico invece che atteggiarmi a diva”, ha ammesso.

Del resto l’intenzione della Ricciarelli al GF Vip è quello di mettersi in gioco e divertirsi: “Di vincere non me ne frega niente”, ha assicurato. “Forse a qualcuno sembrerò noiosa e austera ma non è così: c’è un lato ironico forte, mi rido addosso, conosco i miei difetti e ci scherzo su. Poi magari verrà fuori il peggio: dipende da come si comincia e dove si va a finire”, ha raccontato al giornale.

L’artista si è detta pronta ai meccanismi del programma: tra reunion e confronti che potrebbero far emergere pezzi del suo passato, Katia Ricciarelli ha rivelato di essere un libro aperto e di non temere le sorprese. E se arrivasse Pippo Baudo? “Magari! Gli butteri le braccia al collo – ha confessato -. Ci siamo visti all’Arena di Verona, nel 2019: eravamo seduti a distanza di una poltrona e mi ricordo che senza neanche parlare ci siamo alzati e ci siamo abbracciati”.

La cantante lirica d’altro canto non ha nascosto che ormai i rapporti con l’ex marito sono chiusi, ma è chiaro che il legame non si è mai spezzato. “Non c’è frequentazione ed è normale che sia così. Non credo a quelli che dicono “una pacca sulla spalla e siamo amici come prima”. Ma come si fa dopo diciotto anni di amore? Sarebbe ridicolo andare a cena assieme. Mi basta sapere che io ci sono per lui e che lui ci potrebbe essere per me”.

Un affetto che non si è mai sopito, nonostante gli anni trascorsi: “Le cose possono non aver funzionato ma ho massima stima e immenso rispetto per Pippo. Gli auguro di stare bene e se potessi fare qualcosa per lui, uscirei anche dalla Casa“.