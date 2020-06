Katia Ricciarelli, nuova confessione sulla separazione con Baudo: “Ero disperata”

Katia Ricciarelli, ospite di Tv Talk, il programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, parlando anche di un episodio doloroso della sua vita, legato al periodo della separazione con Pippo Baudo.

La cantante lirica, intervistata dal conduttore, ha raccontato della sua avventura televisiva – inedita per il suo percorso – insieme a Pierluigi Diaco, nel programma Io e Te.

Alla Ricciarelli, che ha confessato di aver trovato nel giornalista una persona molto gentile e garbata, è stata affidata una rubrica speciale, la Posta del Cuore, dove appunto risponde a delle lettere contenenti dubbi e perplessità sulla sfera amorosa. Ai microfoni di Tv Talk ha confessato:

Sono felice di questa trasmissione perché intanto non abbiamo un copione: mi danno la possibilità di dire ciò che voglio al momento, ovviamente sempre con grande rispetto di tutti, ed è questo che io voglio fare in televisione.

Nella sua carriera la cantante però ha molto spaziato: oltre a dedicarsi alla lirica, ha fatto la concorrente di reality, il giudice di talent, l’opinionista, l’ospite e la conduttrice. Durante la puntata le è stato chiesto infatti se c’è un’esperienza che oggi non rifarebbe:

Forse dovrei dire, in tutta sincerità, La Fattoria, anche se accetto tutto. Ho fatto anche cose che non dovevo fare, e sono legata anche a quelle perché da queste esperienze ho imparato tante altre cose.

Katia Ricciarelli a quel punto si è lasciata andare, aprendo il suo cuore e raccontando un episodio doloroso legato all’esperienza del reality e alla separazione dall’ex marito Pippo Baudo:

E poi in quel momento ero un po’ disperata per la separazione, si stava abbattendo uno tsunami nella mia vita privata, e volevo andare fuori dalle scatole, come si suol dire. Quello mi sembrava il momento ideale per sparire.