Domenica In, Katia Ricciarelli festeggia con Mara e svela i rapporti con Pippo Baudo

Ospite attesissima per il consueto appuntamento della domenica pomeriggio di casa Rai, Katia Ricciarelli. La donna, insieme alla conduttrice e amica Mara Venier ha festeggiato il suo compleanno davanti le telecamere di Domenica In e ha ripercorso gli anni più importanti della sua vita e della sua carriera.

74 anni e non sentirli, questo lo spirito con il quale l’ex moglie di Pippo Baudo ha celebrato il suo compleanno ricordando con orgoglio e commozione i suoi 50 anni di carriera. Una vita, la sua, dedicata alla musica, ma non solo: la famiglia e l’amore infatti hanno rappresentato i punti fermi della sua quotidianità.

Un particolare omaggio è andato a sua madre, come la stessa Katia ha confessato, la donna è stata il pilastro della sua vita.

Parlando della sua famiglia, la Ricciarelli poi ha svelato un particolare inedito sulla figura del padre.

Katia ha infatti confessato di aver incontrato suo padre una sola volta all’età di 12 anni, durante un concerto organizzato all’interno dell’ospedale della città per i malati terminali. In quell’occasione la donna non sapeva che quell’uomo fosse proprio il suo papà, è stata sua mamma a svelargli l’identità in seguito.

Tuttavia l’assenza del padre non ha permesso alla cantante lirica di lasciarsi abbattere mai, complice la costante presenza di sua madre che ha ricoperto per lei e le sue sorelle il ruolo di entrambi i genitori.

Ha parlato anche dei suoi amori Katia, primo fra tutti Josè Carreras, con il tenore spagnolo la donna ha condiviso 13 anni di amore. La loro storia è stata bellissima e intensa, entrambi infatti erano uniti dalla stessa passione: l’amore.

Una relazione però destinata a finire quella con il cantante spagnolo, perché lui aveva già una moglie e una famiglia che non ha voluto lasciare. Ma Katia ha conosciuto di nuovo l’amore, quello grande e forte che l’ha condotta all’altare, quello con Pippo Baudo.

La cantante lirica e il conduttore italiano sono stati insieme 18 anni, poi però le loro strade si sono divise. Proprio parlando di Pippo Baudo, Katia ha svelato quali sono i rapporti tra lei e l’ex marito. Dopo la separazione infatti, le incomprensioni li hanno allontanati ma negli ultimi tempi tra loro è finalmente tornato il sereno e oggi i due condividono un rapporto di affetto e stima reciproca.

Oggi Katia si ritiene una donna serena e appagata, sembra proprio che il merito sia dovuto a un nuovo amore presente nella sua vita. Non ha voluto svelare molto ma ha confessato alla sua amica Mara Venier che qualcosa bolle in pentola. Che ci sia un matrimonio all’orizzonte?