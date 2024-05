“Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute”. La notizia, lanciata nella serata di ieri 28 maggio, ha destato grande preoccupazione nei fan del conduttore e simbolo del Festival di Sanremo. La smentita sull’aggravarsi dello stato di salute è arrivata dall’entourage poco tempo dopo, che ha confermato la visita in clinica per controlli di routine, ma non per problemi al cuore.

Pippo Baudo ricoverato in gravi condizioni: la smentita

A condividere la notizia del ricovero di Pippo Baudo è stata la pagina Instagram di Dillinger News, sito di Fabrizio Corona, che ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente. “Sono di Roma, Pippo Baudo sta poco bene in una clinica privata a Roma. Ha problemi di cuore, non lo dice nessuno perché c’è una certa riservatezza sulla cosa”. Molti si sono preoccupati per lo stato di salute del conduttore, considerato tra i padri della televisione italiana.

Poche ore dopo, sono arrivate ben due smentite. Come quella del giornalista Massimo Galanto: “Per la cronaca, persone vicine a Pippo Baudo precisano che questa notizia non è vera, per fortuna. È tutto ok”. La smentita è arrivata dall’entourage, e non da Pippo stesso, che negli ultimi mesi è tornato fugacemente in televisione in collegamento da casa. L’entourage ha ulteriormente specificato: “Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene”. Una precisazione doverosa, dal momento in cui si è parlato di “gravissime condizioni” che hanno destato sin da subito grande preoccupazione nei confronti del conduttore.

Le ultime apparizioni di Pippo Baudo in televisione

Da tempo, Pippo Baudo è in “pensione”, e ogni tanto abbiamo avuto modo di rivederlo o di risentire la sua voce in collegamento nelle trasmissioni Rai. Il 7 giugno lo storico conduttore compie 88 anni: la sua lunghissima carriera parla per lui, e come dimenticare i suoi Festival? Nel 2023 è apparso in un videomessaggio al Tg2, dove ha ringraziato gli spettatori per gli auguri di compleanno. “Voglio ringraziarvi, oggi sto veramente vivendo una giornata meravigliosa, bellissima. Sì, il compleanno lo festeggiano tutti, ma per me è diventata una festa speciale perché sto notando una festa dedicata a me con molto affetto da parte di tutti i telespettatori. (…) Grazie a tutti voi, vi voglio tanto bene”.

Sempre nel 2023, Pippo Baudo ha partecipato a Domenica In, apparendo in video e parlando di Brigitte Nielsen. Lo ha fatto ancora per Vincenzo Mollica, sempre nel programma condotto da Mara Venier. A La TV fa 70, il collegamento con Pippo Baudo è stato incentrato su Sanremo e sull’addio di Amadeus alla conduzione della kermesse dopo il quinto Festival consecutivo. A febbraio 2024, la telefonata in diretta a La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, per salutare Manuel Franjo.

Come sta Pippo Baudo

L’entourage di Pippo Baudo, dopo le notizie circolate sulle gravissime condizioni di salute, ha specificato che il conduttore sta bene e ha confermato che si è recato alla clinica Paideia di Roma – di cui ha fatto menzione il sito di Corona – ma non per problemi cardiaci. La visita si è resa necessaria, come apprende LaPresse, per “un problema al ginocchio e controlli di routine”. Nella stessa clinica, il conduttore si reca spesso per screening annuali.