Angela Robusti sposa: i due abiti preziosi per il matrimonio con Pippo Inzaghi

Fonte: Getty Images Angela Robusti e Pippo Inzaghi con i figli Edoardo ed Emilia

Angela Robusti ha detto sì a Pippo Inzaghi. La coppia è unita dal 2017 e si è giurata amore eterno a Formentera, alla presenza di parenti e tanti amici Vip. Per l’occasione la sposa, che ha ottenuto grande popolarità come corteggiatrice a Uomini e Donne, ha sfoggiato due abiti preziosi e sensuali, che hanno messo in evidenza la sua bellezza. La 34enne è apparsa raggiante e splendida, felice di aver finalmente coronato il suo sogno d’amore. Un colpo di fulmine per entrambi che, dopo il primo appuntamento, sono andati subito a convivere per poi allargare la famiglia.

Il matrimonio di Angela Robusti e Pippo Inzaghi

Angela Robusti e Pippo Inzaghi hanno scelto di sposarsi a Formentera, quella che più volte hanno definito la loro isola del cuore. Il settimanale Chi, sul suo account Instagram, ha postato due foto esclusive delle nozze ma sui social sono circolati diversi scatti messi in rete proprio dagli invitati. Per Angela e Filippo (così come per tutti gli invitati) un rigoroso look total white. Scelta che ben rappresenta la coppia, da sempre molto elegante e raffinata nonché anticonvenzionale.

Ben duecento gli invitati accorsi alle Baleari per festeggiare l’ex calciatore, oggi allenatore, e la sua dolce metà. Non è mancato ovviamente Simone Inzaghi, fratello e testimone di Pippo, con la moglie Gaia Lucariello e altri ex colleghi e amici come Massimo Ambrosini, Bobo Vieri (presente con la moglie Costanza Caracciolo), Roberto Baronio, Fabio Paratici e tanti altri giocatori. C’erano anche Vincenza Cacace e Giuseppe Pancaro.

La cerimonia si è svolta alla Iglesia de Sant Francesc Xavier de Formentera, una piccola e intima chiesa a cui gli sposi sono molto legati. L’ingresso della sposa è avvenuto sulle note di Una lunga storia d’amore di Gino Paoli suonata in acustico. “Abbiamo fin da subito scartato l’idea di location eclatanti non avevano nessun significato per noi e abbiamo scelto qualcosa che ci rispecchiasse appieno e che ci facesse sentire a casa. Tutto si è svolto lungo la costa Es Pujols che si trova di fronte al ristorante Bocasalina, a Formentera. Per noi questo pezzo di spiaggia, spesso poco considerato, è il luogo che ci fa vibrare il cuore”, ha fatto sapere Angela a Vogue.

Durante i festeggiamenti la Robusti ha organizzato una sorpresa per il marito: una performance live di Marco Masini. “La nostra idea di festa era quella di far divertire i nostri invitati durante tutta la cena seguendo il format degli anni ‘90 dei locali romagnoli. Abbiamo cercato di creare coinvolgimento per tutta la serata, senza un inizio e senza una fine!”.

Gli abiti da sposa di Angela Robusti

Per la cerimonia Angela Robusti ha scelto un abito Pronovias a colonna in crepe con collo all’americana, velo e uno strascico composto da una cascata di volant in organza. Questo abito è stato confezionato nell’atelier spagnolo e ha richiesto 40 ore per il modello e 80 ore per la confezione. Durante il party la 34enne ha brillato in uno scintillante vestito a sirena su una base di tulle ricamato a mano con cristalli di Swaroski con spalline ricamate staccabili e con gonna svasata e spacco sulla gamba. Davvero seducente. Ore per il modello: 40 ore e 120 ore per la confezione.

Angela Robusti ha spiegato: “Ho disegnato personalmente, insieme all’atelier, il mio abito da sposa: ho scelto qualcosa che rispecchiasse completamente la mia visione di abito. È quello che ho sempre sognato! È un evoluzione di un abito a sirena: ho inserito dettagli che richiamano le onde del mare e il guscio di una conchiglia, per essere completamente in linea con la location e lo stile del matrimonio”. E poi: “L’abito che ho indossato per il party, con scarpe Aquazzura, è tempestato di cristalli. Mi piaceva l’idea di essere più scintillante, richiamando le stelle che io e Filippo amiamo guardare in terrazza nella nostra casa di Formentera”.

Super Pippo ha invece indossato prima un completo color crema e poi una preziosa t-shirt bianca morbida, per brindare al suo grande giorno in tutta comodità. Entrambi firmati Giorgio Armani, stesso brand scelto dal fratello Simone.

La storia d’amore tra Angela Robusti e Pippo Inzaghi

Angela Robusti e Pippo Inzaghi si sono conosciuti nel 2017. In quel periodo lui allenava a Venezia, città che Angela ha sempre frequentato spesso essendo nata e cresciuta in Veneto. “All’epoca lavoravo come architetto d’interni in uno studio di progettazione, ero in piena carriera e piena di ambizioni e non avevo intenzione di relazionarmi con un uomo”, ha ricordato la Robusti, più giovane di Pippo di 17 anni.

“Una sera, convinti entrambi dai nostri reciproci amici, andiamo a una festa di Halloween, a Venezia. All’uscita, io e una mia amica incontriamo la proprietaria che ci chiede cosa volessimo da bere; le rispondo: “un bicchiere d’acqua”, e lei mi dice che sono la seconda persona ad averlo chiesto. L’altra era proprio Filippo, che in quel momento sentì la conversazione e fu l’occasione per iniziare a parlare e scambiarci i contatti. Da lì a poco, decidemmo di uscire a cena”.

Un’uscita che ha cambiato per sempre la vita di entrambi: “Ricordo che Filippo scelse per la nostra prima uscita un ristorante 3 stelle Michelin, purtroppo distante dalla nostra visione semplice della cucina. La cena finì con la mia borsa piena di cibo. Dopo qualche giorno, Filippo mi chiese di andare a vivere insieme. Da quel momento l’ho seguito in tutte le sue tappe, mi sono reinventata trasformando il mio lavoro da architetto a wedding planner“.

“Sin dall’inizio abbiamo capito che nonostante una vita completamente diversa avevamo in comune i valori di una vita semplice: sognavamo di cucinare insieme, di fare una semplice passeggiata di domenica o anche di trascorrere una serata sul divano a vedere un film. E così è stato il nostro Grande Giorno: semplice”, ha ammesso Angela Robusti. Nel giro di pochi anni la coppia ha allargato la famiglia: nel 2021 è arrivato Edoardo mentre nel 2023 Emilia.

Angela Robusti è diventata nota in tv grazie a Uomini e Donne, dove nel 2016 ha corteggiato l’ex tronista Luca Onestini. Dopo quell’esperienza, arrivata in seguito ad una partecipazione a Miss Italia, la Robusti ha deciso di darsi da fare come architetto d’interni per poi reinventarsi come wedding planner e designer di gioielli.