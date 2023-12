Fonte: IPA Vincenzo Mollica

Un lungo applauso dal pubblico, un incoraggiamento deciso, quello di Mara Venier, nei confronti di Vincenzo Mollica, ospite a Domenica In nella puntata del 10 dicembre 2023. Nello studio, Mollica ha ricevuto un caldo benvenuto, così come un emozionante messaggio da parte di Adriano Celentano e un videomessaggio di Renzo Arbore e Pippo Baudo. Ha anche colto l’occasione di presentare il suo nuovo spettacolo, ovvero L’Arte di non vedere: un concentrato di emozioni.

Domenica In, la forza di Vincenzo Mollica

“Non vedo niente ma non ho perso la speranza“. Questo è il suo motto, da sempre. Vincenzo Mollica è una vera e propria istituzione per tutti i giornalisti: a 7 anni ha scoperto che sarebbe diventato cieco. Nonostante tutto, però, si dice fortunato, perché ha avuto la “fortuna straordinaria di fare il lavoro che volevo fare da ragazzo: il giornalista”. Tra i volti più autorevoli del TG1, di cui è un simbolo, mediante lo spettacolo L’Arte di non vedere ha scelto di raccontarsi come mai prima d’ora, in teatro: una sorta di confessione al pubblico.

In studio sono stati molteplici i messaggi d’affetto per lui: “Io sono il più antico ammiratore di Vincenzo Mollica. Viva l’Italia e viva Vincenzo Mollica”. Dopo un breve videomessaggio di Renzo Arbore, Vincenzo Mollica ha replicato con: “Viva Renzo Arbore, che ha traghettato la televisione verso la modernità”.

Una stima profondissima, quella di amici e colleghi: una stima che non ha limiti, non ha barriere. Dopo Arbore, è il turno di un altro gigante dello spettacolo, della televisione italiana: Pippo Baudo. “Carissimo Vincenzo Mollica, mi fa piacere parlare di te. Tu mi ricordi momenti bellissimi della mia carriera come il Festival di Sanremo. Non c’era Sanremo senza Mollica. Tu improvvisavi sempre, senza copione. Grande successo merita Vincenzo Mollica. Signore e signori, da Pippo Baudo: viva Vincenzo Mollica”. Ai messaggi si sono aggiunti anche quelli di Giorgia, che nel 2024 è co-conduttrice di Amadeus per una serata di Sanremo, e Giorgio Panariello.

Il messaggio di Adriano Celentano: l’annuncio di un nuovo programma

Il primo ad avere condiviso il suo messaggio è stato Adriano Celentano, un momento speciale preceduto da una piccola gaffe di Mara Venier, che ha detto: “Vediamo il messaggio di Adriano Celentano. No, non vediamo: ascoltiamo”. Poi, si è sentita una voce decisa, calda, diretta: è quella di Celentano. “È fantastico che mentre la tua vista ha dei cedimenti tu scopri che tra l’arte di non vedere scopri che le migliori cose saranno sempre le più semplici. È questa la tua forza, cogliere il necessario e non il di più. Perché il di più tende a sbiadire, il necessario resta. Ciao Vincenzo, ti voglio bene”.

Durante il messaggio, Celentano ha annunciato di stare lavorando a un nuovo programma, come ha fatto notare Vincenzo Mollica. “Adriano ci ha dato una notizia: ci ha dato un programma nuovo, e che Dio lo benedica sempre. Lo ringrazio perché mi ha permesso di fare ancora il mio mestiere. L’importante è che Celentano combini qualcosa e ovunque”, riferendosi all’indecisione di mandare il programma in onda in Rai o su La7. E tutta la forza di Vincenzo Mollica è in una frase che gli disse Federico Fellini sulla sua innata curiosità. “Perché è è la curiosità che mi fa svegliare la mattina. Fino a quando siete curiosi, avete speranza”. Una lezione di vita di inestimabile valore.