Adriano Celentano spopola su TikTok con Amore no, testo e significato

"Amore no" di Adriano Celentano è una delle canzoni più utilizzate dagli utenti per i loro contenuti su TikTok

Adriano Celentano diventa hitmaker dell’estate. A distanza di 45 anni dalla sua uscita, il brano Amore no che è stato colonna sonora di tanti amanti della musica del cantante ottiene nuova vita grazie a TikTok e i tanti ragazzi e ragazze della Generazione Z che l’hanno scelta come sottofondo dei loro contenuti.

Adriano Celentano, significato di “Amore no”

Desta sempre curiosità è stupore quando una canzone appartenente a una generazione molto diversa da quella attuale accumula interesse tanto da tornare virale. È uno dei poteri della musica: per quanto un brano possa essere ormai invecchiato, alcune parole e tematiche risuonano sempre attuali.

Forse è proprio per questo che Amore no di Adriano Celentano è uno dei brani più utilizzati come colonna sonora dei contenuti di TikTok. Il remix del brano è infatti al primo posto della classifica Hot 50 Italia della piattaforma per la seconda settimana, e gli amanti del social continuano ad ascoltarlo e utilizzarlo per le loro dediche virtuali.

Nel pezzo, uscito nel 1979, Adriano Celentano racconta di un amore ormai finito e del dolore provato dopo la rottura con la persona amata. Il testo è una fotografia di tutto ciò che il protagonista rimpiange: piccoli gesti per urlare al mondo un amore finito per una persona che ormai pensa a un altro.

L’universalità dei rimpianti per un amore finito sono probabilmente il motivo trainante della popolarità riottenuta dalla canzone di Celentano. Non è la prima volta che gli utenti di TikTok rendono virali artisti e canzoni appartenenti al passato: è successo con Lucio Dalla e la sua Tu non mi basti mai, ma anche con Antonello Venditti e l’intramontabile Notte prima degli esami, manifesto degli esami di maturità di intere generazioni di studenti. Un fenomeno bellissimo, che permette di riascoltare capolavori musicali che troppo spesso vengono dimenticati.

Adriano Celentano, testo di “Amore no”

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Volevo fare una poesia

Che non parlasse che di te

Con un pennello sopra i muri scritto avrei

Che cosa sei per me

Volevo dire per la strada

Alla gente che non ride mai

Che sei diversa, che sei vera

E che col tempo tu non cambierai

Ma tu non sei con me

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Volevo una fotografia

Dove si vede che sei tu

E tappezzare tutti i muri in ogni via

Per dire a tutti che eri mia

Ma ho solamente una canzone

Fatta di notte in un portone

Mentre ti ho vista come un ladro andare via

Con lui da casa mia e tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Non si può

E tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può

Ma ho solamente una canzone

Fatta di notte in un portone

Mentre ti ho vista come un ladro andare via

Con lui da casa mia e tu non sei più mia

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, amore no

(amore no)

Amore, amore, amore, amore, amore, non si può