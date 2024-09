Adriano Celentano “non parla più con nessuno”: le parole dell’ex amico Teo Teocoli

Teo Teocoli ha rivelato di non sentire Adriano Celentano da 5 anni: il cantante sembra non voler parlare con nessuno

Fonte: Getty Images Adriano Celentano

Un sodalizio personale e professionale che ha segnato decenni, quello tra Adriano Celentano e Teo Teocoli. I due, legati da una profonda amicizia, sembrano però aver interrotto ogni tipo di comunicazione ormai da anni. A raccontarlo è stato lo stesso Teocoli, ospite della prima puntata del podcast Tintoria, lasciando un alone di mistero su una delle relazioni più iconiche del mondo dello spettacolo italiano.

Adriano Celentano “sparito” da cinque anni

Ospite della puntata inaugurale della nuova stagione di Tintoria, il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, Teo Teocoli ha ripercorso con i presentatori i momenti più memorabili della sua lunga carriera, non mancando di togliersi qualche piccolo sassolino dalla scarpa. Al centro della sua confessione, il rapporto ormai logoro con Adriano Celentano, un legame che sembra essersi interrotto bruscamente senza una chiara ragione, lasciando Teocoli con un senso di smarrimento e delusione.

Secondo il racconto di Teo Teocoli, il rapporto tra i due non era solo professionale, ma profondamente personale. La stima e l’ammirazione che Teo ha sempre nutrito per Celentano erano evidenti a tutti. Col tempo, riuscì persino a conquistare l’attenzione e l’amicizia del suo idolo, un traguardo che sembrava impossibile all’inizio. “Prima ero solo un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo,” ha raccontato Teocoli. “Ma da cinque anni tutto è finito. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno“.

Il mistero dell’allontanamento

Le parole di Teocoli hanno lasciato un senso di malinconia: il comico ha poi ricordato con nostalgia i quaranta compleanni festeggiati insieme a Celentano, che cadevano il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Per anni, le loro celebrazioni erano un appuntamento fisso, unendo così due ricorrenze in un’unica festa indimenticabile. “In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto,” ha scherzato amaramente Teocoli. “Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storica… un ‘Ciao ragazzi’.”

Questa rivelazione ha suscitato molta curiosità nei conduttori del podcast, Daniele Tinti e Stefano Rapone, che si sono uniti all’appello del comico, sperando in un possibile riavvicinamento tra i due: “Adriano, se ci sei batti un colpo” hanno commentato con un sorriso, riflettendo la speranza di molti fan che il silenzio di Celentano possa finalmente interrompersi.

L’amicizia tra Teocoli e Celentano

L’amicizia tra Teo Teocoli e Adriano Celentano è durata oltre quarant’anni, un legame nato non tanto per caso, quanto per una passione condivisa e una somiglianza fisica lampante. Celentano è sempre stato l’idolo di Teocoli, tanto da spingerlo a cercare ogni occasione possibile per avvicinarlo.

Fonte: IPA

“Era il mio idolo assoluto” ha confessato Teocoli. “Gli facevo il filo, andavo sempre sotto casa sua in via Gluck. Lui faceva il militare e io avevo solo 14 anni. Quando arrivava con la Giulietta, mi diceva: ‘Eh, ma tu sei sempre qui. È vero che mi assomigli, però non devi venire qua tutte le sere. Dai, vieni su,’ e mi portava su in via Gluck, in una casa di ringhiera. Una volta disse alla mamma: ‘Guarda questo ragazzo, come mi somiglia.’ E lei rispose: ‘Eh, dal giorno alla notte.’ Così piano piano diventai amico di Adriano“.

Il loro legame si è consolidato nel tempo, trasformandosi in una collaborazione artistica e una profonda amicizia. Teocoli è diventato una figura importante nella vita di Celentano, tanto da essere presente nei momenti più intimi e significativi. Tuttavia, l’allontanamento improvviso e inspiegabile ha lasciato un vuoto in Teocoli, che nonostante tutto, continua a nutrire speranza in una possibile riconciliazione.