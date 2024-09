Fonte: IPA Ornella Vanoni

Nel corso degli ultimi anni Ornella Vanoni si è ritrovata spesso al centro dell’attenzione. I giovanissimi la adorano e le sue interviste sono sempre divertenti e colme di sorprese. Non mancano inoltre rivelazioni su celebri colleghi, come nel caso di Adriano Celentano.

Come sta Adriano Celentano

Si è diffusa una certa preoccupazione nei confronti di Adriano Celentano. L’ormai ex molleggiato sembra infatti essersi rintanato in casa, poco voglioso di vedere gli altri e, ancor meno, di raggiungere l’esterno.

Teo Teocoli, che era un suo grande amico, ha di recente spiegato di non avere sue notizie da ormai cinque anni. Le sue parole sono risultate allarmanti, dal momento che si è spinto a sottolineare come non solo non contatti più lui ma, a conti fatti, non voglia più parlare con nessuno. Non risponde al telefono e sembra scomparso.

Un campanello d’allarme gettato lì, senza una reale spiegazione. Il comico ha soltanto fornito la sua versione e, ovviamente, la sua esperienza personale. Le cose sono andate diversamente invece con Ornella Vanoni. La cantante si è raccontata al Corriere della Sera, fronteggiando vari temi. Di sfuggita ha parlato, tra i vari colleghi citati, anche di Adriano Celentano.

Lo ha descritto come una persona deliziosa. Sa per certo, però, che ormai non esce più di casa. Un vero e proprio peccato, ha sottolineato la Vanoni. La cantante ha dunque confermato le parole di Teo Teocoli. Il noto cantante, attore e conduttore non solo si è ritirato dalle scene, ma dal resto del mondo. Ecco il motivo fornito dalla Vanoni: “Mi dicono che ha paura dei virus, e fa bene”.

Tutto lascerebbe pensare, dunque che il Covid abbia avuto un impatto devastante sulla sua psiche. A gennaio scorso Celentano ha compiuto ben 86 anni e di certo la sua salute non è quella di un tempo. È facile capire che tema i rischi del mondo moderno.

Ornella Vanoni parla della sua morte

Considerando il delicato tema Adriano Celentano, con la sua paura del contagio, è interessante capire provi Ornella Vanoni dinanzi all’avanzare del tempo. Il 22 settembre compirà 90 anni ma la morte non rappresenta un tema che occupa troppo spazio nella sua mente: “Capirò quando sarà il momento di andarmene”.

Ha vissuto una lunga e ricchissima vita, nel corso della quale ha avuto quattro grandi amori. Tra questi, come già spiegato in passato, non rientra il marito, Lucio Ardenzi. Non lo ha mai amato ma con lui ha avuto un figlio, Cristiano, con il quale è riuscita a recuperare un rapporto nel tempo.

La vita le ha riservato un po’ di duri colpi, di certo. Ha raccontato d’aver sofferto di depressione: “Mio padre era depresso e io ho preso da lui. È una cosa che ti porti dentro. Stavo così male che mollai tutto.

Da allora prende degli psicofarmaci che l’aiutano, racconta, a “scivolare nella tristezza e non sprofondare nella depressione”. E sulla morte? Andrà via per sempre quando sarà inutile alla vita e quest’ultima lo sarà per lei: “Si trova sempre un modo per decidere quando e come andare via. Se non c’è, lo si inventa”.