Giorgia a Che tempo che fa: “Sanremo? 30anni fa era più facile”. L’aneddoto su Ornella Vanoni

Davanti a Fabio Fazio, Giorgia si è lasciata andare con l’ironia pungente e la sincerità spiazzante di chi non teme più giudizi né classifiche. Tra emozioni forti e risate sincere, racconta il brivido del ritorno sul palco dell’Ariston dopo trent’anni, ricordando anche l’esibizione con Annalisa durante la serata cover di Sanremo 2025, parla di un possibile ritorno alla conduzione di X Factor e regala al pubblico un episodio irresistibile con Ornella Vanoni.

Trent’anni dopo: Giorgia torna all’Ariston

Giorgia, con la sua consueta spontaneità, confessa a Fazio che trent’anni fa tutto era più semplice: “Ma certo, perché ero incosciente, avevo vent’anni, non sentivo la responsabilità di questo. Non l’avevo ancora, non mi rendevo conto e non ci avrei mai fatto affidamento”. Oggi, invece, l’Ariston le ha riservato emozioni intense: “Mi ha commosso quella dimostrazione di affetto potente. Tornare significava rimettere in gioco tutto e mettere un punto. Finché non ho cantato, non sapevo come sarei andata su quel palco, la gara era l’ultimo dei miei pensieri. Alla fine ero anche un attimo esaurita, mi è crollato tutto”.

Duetto con Annalisa: la magia della serata cover

Nella serata cover di Sanremo 2025, Giorgia e Annalisa hanno infiammato l’Ariston conquistando applausi a scena aperta. “È stato bellissimo”, racconta Giorgia, sottolineando con la solita leggerezza quanto sia prezioso avere accanto “qualcuno che ti supporta umanamente oltre che artisticamente”. Sul palco, la chimica artistica tra le due cantanti è esplosa, regalando un’esibizione che rimarrà negli occhi e nelle orecchie per molto tempo.

Fonte: Ufficio Stampa

Ornella Vanoni, Giorgia e l’orchestra di Vessicchio

Con Ornella Vanoni il palco diventa un irresistibile teatrino delle meraviglie, sotto la bacchetta impeccabile di un Beppe Vessicchio più in forma che mai. Giorgia, col sorriso affilato di chi la sa lunga, riporta in scena un episodio già iconico che vede protagonista la Vanoni in un concerto firmato dal Maestro.

Proprio da quel concerto emerge un episodio irresistibile: Giorgia racconta con ironia affettuosa che, dopo aver interpretato con grande intensità vocale un brano di Aretha Franklin, Ornella Vanoni l’ha bonariamente presa in giro per la sua abitudine a “urlare” mentre canta. Un momento di spontaneità pura che Giorgia racconta e custodisce con affetto, peraltro imitandola alla perfezione.

Giorgia pronta a tornare a X Factor e al lavoro sul nuovo disco

Sul fronte X Factor, Giorgia risponde con la sua solita disinvoltura: non ha ricevuto ancora nessuna chiamata, ma lascia intendere chiaramente che sarebbe pronta a rimettersi in gioco nella conduzione del talent. Nel frattempo, dopo la tempesta emotiva sanremese e una rapida sosta a casa per fare qualche lavatrice, l’artista si prepara a tornare in studio per ultimare il suo nuovo disco, promettendo nuove emozioni ai fan durante il prossimo tour “Come saprei” e “Palasport Live”.

Nel nuovo repertorio, naturalmente, non mancherà “La cura per me”, il brano sanremese scritto da Blanco che ha colpito Giorgia per la straordinaria sensibilità dell’artista.