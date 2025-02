Il vincitore e la classifica della quarta puntata di Sanremo 2025: la cover vincente

Fonte: IPA Carlo Conti

Ormai si intravede la fine della 75esima edizione del Festival di Sanremo e la gara si interrompe per lasciar spazio alla quarta serata, quella delle cover, il cui risultato non pesa nella classifica generale, quella che determina il vincitore della kermesse. Quest’anno è stata una vera e propria festa: clima disteso e divertimento. Sul palco si sono alternati tutti i 29 artisti, portando alcuni indimenticabili ospiti. Bisogna dire: Sanremo questa volta non ha deluso le aspettative e non sono mancate forti emozioni.

Sanremo 2025, il vincitore e la classifica della quarta serata

Ecco il vincitore della serata cover di Sanremo 2025:

Giorgia con Annalisa – Skyfall di Adele

La classifica fino alla decima posizione della quarta serata del Festival di Sanremo 2025:

Decimo posto: The Kolors con Sal Da Vinci – Rosso sotto e caffè di Sal Da Vinci

Nono posto: Il Volo – The Sound of Silence di Simon and Garfunkel

Ottavo posto: Clara con Il Volo – The Sound of Silence di Simon and Garfunkel

In aggiornamento

I cantanti in gara nella serata cover