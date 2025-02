Un grande sincero grazie a: entra all'Ariston in punta di piedi alla sua co-condizione della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 . Poi si prende il palco... e non ce n'è più per nessuno. Un Medley dei suoi successi più amati e cantati che hanno dato una sferzato di ritmo a una serata che iniziava a ingobbirsi. Presentato da Carlo Conti, si mostra con un look tipico dei suoi: pantaloni larghi a zampa, colorati e scintillanti, dalla chiusura alta in vita. Il sopra? Non pervenuto. Come è ultimamente sua abitudine anche nei concerti in giro per l'Italia si presenta senza maglia, facendo sobbalzare i muscoli a ogni passo di danza sul palco. Bravo bravo.