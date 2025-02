Amara, chi è la cantautrice compagna di Simone Cristicchi con lui a Sanremo 2025

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Amara, chi è la cantautrice

Simone Cristicchi e Amara condividono un legame profondo, artistico e personale. Cantautrice dalla voce intensa e dallo stile raffinato, Amara ha costruito un percorso musicale che l’ha portata a distinguersi per la sensibilità dei suoi testi e per la capacità di emozionare il pubblico.

Insieme, Cristicchi e Amara hanno dato vita a collaborazioni significative, tra cui l’interpretazione di La cura, il celebre brano di Franco Battiato, eseguito in una versione intensa e carica di significato. Ma chi è Amara? Ripercorriamo la sua carriera e il suo legame con il cantautore romano.

Chi è Erika Mineo, in arte Amara: la musica come destino

Il nome all’anagrafe è Erika Mineo, ma il pubblico la conosce come Amara. Nata a Prato il 14 giugno 1984, sotto il segno dei Gemelli, si avvicina alla musica sin da giovanissima. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo prende il via nel 2005, quando partecipa alla quinta edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando fino alla fase finale.

Nonostante la grande esposizione mediatica, la strada per il successo è tutt’altro che semplice. Negli anni successivi, Amara si dedica alla scrittura e alla ricerca della propria identità artistica, partecipando a concorsi prestigiosi come SanremoLab e Area Sanremo. Il trionfo arriva nel 2014, quando vince Area Sanremo e ottiene il pass per il Festival di Sanremo 2015, nella categoria Nuove Proposte, con il brano Credo. Il pezzo colpisce per la profondità del testo e l’intensità dell’interpretazione, arrivando al quarto posto.

La sua carriera prosegue tra album e collaborazioni importanti. Nel 2017 torna all’Ariston insieme a Paolo Vallesi con il brano Pace, mentre nello stesso anno conquista il pubblico e la critica scrivendo il brano Che sia benedetta, portato in gara da Fiorella Mannoia e classificatosi secondo.

Fonte: IPA

Da autrice a interprete: le collaborazioni con i grandi della musica

Amara si distingue per una scrittura raffinata, capace di toccare corde profonde. Le sue canzoni vengono scelte da Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Elodie e Loredana Errore, artisti che si affidano alla sua sensibilità artistica per interpretare testi intensi e vibranti.

Tra i brani più celebri scritti da lei, oltre alla già citata Che sia benedetta, troviamo pezzi come Per questo paese per Emma Marrone ed altre canzoni che hanno conquistato il pubblico italiano.

Nonostante il talento e il riconoscimento dell’ambiente musicale, Amara rimane un’artista riservata, lontana dai riflettori del gossip. Il suo mondo è fatto di musica, spiritualità e arte, un percorso che condivide con Simone Cristicchi, con il quale ha trovato un’intesa non solo professionale, ma anche personale.

Amara e Simone Cristicchi: una coppia nella vita e sul palco

La storia d’amore tra Amara e Simone Cristicchi nasce nel 2019, quando i due si incontrano per la prima volta sul palco di Fiesole. Il cantautore romano ha raccontato di aver percepito in lei una profonda affinità musicale, un’intesa che con il tempo si è trasformata in un legame sentimentale.

Discreti e lontani dai gossip, condividono momenti della loro vita solo attraverso i social. Lo scorso giugno, in occasione del 40º compleanno di Amara, Cristicchi le ha dedicato un post emozionante su Instagram: “Erika, oggi compi 40 anni. Ed io ho avuto il grande privilegio di starti accanto negli ultimi cinque. Ho conosciuto per prima la tua arte profonda, la tua voce incantevole, il tuo carisma eccezionale. Poi la tua attenzione per tutto, la sensibilità, la tua eleganza innata. […] Ogni giorno insieme a te è un dono inestimabile, irripetibile. Come il nostro amore.”

Una dichiarazione intensa, che racconta il profondo legame tra i due artisti.

La vita oggi: tra musica e nuove ispirazioni

Negli ultimi anni, Amara si è dedicata a progetti teatrali e musicali, collaborando con Cristicchi in spettacoli dal forte impatto emotivo. La sua musica continua a essere un viaggio tra spiritualità, introspezione e poesia, sempre fedele alla sua identità artistica.

A Sanremo 2025, il pubblico potrà riscoprire il suo talento e la magia della sua voce in un duetto che si preannuncia tra i più toccanti del Festival. Amara e Simone Cristicchi, legati da musica e amore, sono pronti a incantare l’Ariston con un’interpretazione che resterà nel cuore di tutti.