IPA Simone Cristicchi

Simone Cristicchi aveva annullato il concerto del 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta: l’artista, che a Sanremo 2025 aveva profondamente commosso il pubblico con il brano Quando sarai piccola, aveva spiegato di aver contratto la paralisi di Bell. Dopo uno stop forzato di Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025, su Instagram, ha annunciato di voler riprendere a suonare e di non volersi arrendere. Le sue condizioni.

Simone Cristicchi torna in tour dopo lo stop per la paralisi di Bell: come sta

Simone Cristicchi sta proseguendo le cure, ma non ha intenzione di arrendersi: a farlo sapere è l’artista su Instagram, che ha confermato le date del Summer Tour 2025. “Mi guardo per un attimo allo specchio e il mio viso è bloccato in una posizione innaturale. E anche se si chiama ‘paralisi di Bell’, ci si vede un po’ Brutt”, ha iniziato così il lungo sfogo, con una punta di ironia. La paralisi di Bell è una condizione determinata dalla disfunzione del VII nervo cranico (nervo facciale).

“Per fortuna, una forma reversibile, che non lascerà tracce visibili. Ho dovuto rinunciare al debutto di Aosta, perché troppo ravvicinata al problema accorso, ma al tour dei miei vent’anni di carriera, no”, ha spiegato il motivo per cui ha scelto di confermare i concerti. Al momento, Cristicchi si sta sottoponendo alle cure del caso, e naturalmente sta mettendo in atto tutte le precauzioni per prevenire qualsiasi peggioramento della condizione.

“Ho deciso di salire sul palco comunque. Sarò a Lecco il 18, poi Cervere, Verona, Fiesole per cominciare. Ho provato e preparato nei minimi particolari, con i miei 8 straordinari musicisti. Ci vediamo in tour”, e nel messaggio al pubblico ha ringraziato tutti per avergli inviato tanta forza, per averlo sostenuto in questo momento di certo complesso. “Voglio ringraziarvi per l’affetto con cui mi state sostenendo in questo momento. La forza che mi date anche da lontano mi arriva tutta, e ne ho davvero bisogno”.

Cos’è successo a Simone Cristicchi

Celebrare 20 anni di carriera è un traguardo per un artista, uno dei più importanti: Simone Cristicchi ha organizzato tutto, come raccontato da lui stesso, nei minimi particolari, per offrire uno show indimenticabile ai tanti fan che lo seguono sin dagli esordi e agli affezionati che si sono uniti a lui durante il percorso musicale. Sul palco porta così una rassegna di alcuni dei brani più importanti e al contempo rappresentativi della sua carriera, tra cui Ti regalerò una rosa (con cui aveva vinto Sanremo nel 2007), Studentessa Universitaria, Sette miliardi di felicità o ancora una delle sue ultime fatiche, una canzone personale che ha commosso l’Italia a Sanremo 2025, ovvero Quando sarai piccola.

Cristicchi aveva annullato con grande dispiacere il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard. “Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione”. Non è la prima volta che vip e artisti parlano di questa condizione: era capitato anche a Simona Ventura la primavera scorsa, nel 2024, quando la paresi facciale aveva bloccato metà del suo volto. Talvolta, la condizione richiede mesi per recuperare pienamente.