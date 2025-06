Chi era David Hekili Kenui Bell, attore hawaiano protagonista di Lilo & Stitch

Fonte: Instagram - David Hekili Kenui Bell Morto l'attore David Hekili Kenui Bell

Lutto nel mondo dello spettacolo, ma anche nella comunità hawaiana. David Hekili Kenui Bell, attore noto sul grande schermo (e non solo), è venuto a mancare lo scorso 12 giugno. Ad annunciarne la morte è stata la sorella Jalene Kanani Bell, con un post condiviso su Instagram. Era giovane, di talento e aveva ancora tanto da dare al mondo del cinema, che tanto amava.

Il triste annuncio della sorella

“È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e bel fratellino David H. K. Bell trascorrerà la giornata in compagnia del nostro Padre Celeste”, queste le parole di Jalene Kanani Bell. Un annuncio doloroso per lei e per la famiglia, che ha scelto di condividere pubblicamente anche nel rispetto dei tanti fan che in questi anni avevano imparato a conoscere l’attore e ad apprezzarlo per il suo talento e il suo carisma.

David Hekili Kenui Bell aveva appena 46 anni quando è venuto a mancare lo scorso 12 giugno. Non sono state rivelate le cause della morte, ma di certo la notizia ha colpito duramente il mondo del cinema, e non solo.

Un video per ricordarlo, in uno scorrere di immagini che sono un mix di dolcezza e malinconia. “Ho conosciuto il mio fratellino all’età di 18 anni, il giorno del mio diploma, è stata la sorpresa più incredibile che chiedevo da anni, che la nostra mamma ci ha fatto accadere, e quel regalo è durato tutta la vita”, ha scritto Jalene. E ancora: “Era e rimarrà una stella luminosa e splendente (…). Condivido questo dolore con la nostra sorella maggiore Kehau Bell, e la mia sorella minore, Lara Leimana, che, pur non essendo una Bell, lo amava e adorava come se lo fosse”.

L’ultimo ruolo nel live action Lilo & Stitch

Se c’è un ruolo che lo ha fatto amare da grandi e piccini, è proprio quello assegnatogli nel live action della Disney Lilo & Stitch. Qui ha interpretato Big Hawaiian Dude e colpisce come la sua morte sia arrivata a poche settimane dall’uscita del film. Non ne ha potuto godere appieno il successo di pubblico.

Per l’attore di origine hawaiana, Lilo & Stitch è stata una vera e propria consacrazione, quel debutto tanto atteso sul grande schermo giunto dopo tanta gavetta. La sorella ha raccontato come avesse acquistato i migliori posti per tutta la famiglia per la serata di apertura a Kapolei, appena due settimane prima della sua morte. Un dettaglio dal sapore agrodolce, quello di un sogno realizzato poco prima che potesse pienamente goderne.

Una carriera radicata nelle Hawaii

Ma Lilo & Stitch e il personaggio di Big Hawaiian Dude hanno avuto un significato ancor più profondo per David Hekili Kenui Bell. La produzione non gli ha semplicemente cucito addosso un ruolo, ma ha lavorato nel segno dell’autenticità culturale, rendendo centrali le Hawaii, dove è stato girato il film, e utilizzando talenti locali.

Le Hawaaii non sono solo il luogo di origine dell’attore, ma hanno rappresentato sin dai suoi esordi nel mondo della recitazione un filo conduttore imprescindibile. Ricordiamo che Bell è apparso in serie TV di grande successo come Hawaii Five-0 (nel 2014) e Magnum P.I. (nel 2018 e 2019), girate entrambe nelle Isole.

Al di là di Hollywood, l’attore era una figura amata nella sua comunità, alla quale era molto legato. Tanto per fare un esempio, era la voce del sistema di annunci pubblici all’aeroporto internazionale Ellison Onizuka Kona a Keahole, dove, come ha sottolineato la sorella, “amava lavorare per creare un’esperienza cliente eccezionale e sicura”. È stato anche ambasciatore per la Kona Brewing Company, fabbrica di birra statunitense con sede proprio alle Isole Hawaii.

Il suo legame con la cultura hawaiana era profondo: suo padre parlava hawaiano e Bell possedeva una rara capacità di mescolare l’inglese, la conoscenza indigena e il pidgin nelle sue interpretazioni.

Il ricordo di un “gigante gentile”

Originario di Kaimuki, David Hekili Kenui Bell aveva studiato alla Kalani High School. Amava recitare praticamente da sempre, ma anche fare doppiaggi, ed era immensamente orgoglioso della sua famiglia, in particolare delle sue nipoti e del suo pronipote. Si impegnava costantemente per organizzare attività divertenti per riunirli.

La sorella Jalene, a lui molto vicina, ha speso parole meravigliose per l’attore, sottolineando come le abbia donato “tutto l’amore incondizionato” che potesse desiderare, rendendole più dolce – per quanto possibile – l’assenza del padre. Ha ricordato anche il loro ultimo incontro, seduti sul divano a raccontarsi storie.

Splendide parole sono arrivate anche dalla sua agente, Lashauna Downie, che lo ha affettuosamente definito un “gigante gentile” che “incarnava il vero significato dell’aloha“.