Lucio Corsi esordisce come doppiatore in Elio, il nuovo film Disney

Fonte: IPA Lucio Corsi

L’universo Pixar si apre a una voce nuova: quella di Lucio Corsi. Il cantautore toscano classe 1993 dallo stile inconfondibile e con alle spalle un Sanremo da outsider, fa il suo debutto come doppiatore nel film d’animazione Elio, nelle sale italiane dal 18 giugno. Un’avventura intergalattica prodotta da Disney e Pixar che promette risate, riflessioni e tanta, tanta meraviglia.

Elio racconta la storia di un ragazzino creativo e super empatico che si ritrova catapultato in una dimensione spaziale dove viene scambiato per il leader della Terra. In mezzo ad ambasciatori alieni dalle forme bizzarre, pianeti sconosciuti e viaggi tra galassie, si nasconde una parabola sul diventare se stessi e trovare il proprio posto nel mondo. E proprio uno di questi ambasciatori ha la voce del nostro Lucio.

Il debutto di Lucio Corsi come doppiatore

Un cantante che avrebbe voluto essere un duro e che, tra Sanremo 2025 e la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest di Basilea, ha dimostrato di saperlo essere senza accantonare la sua delicatezza e autenticità. Lucio Corsi non fa in tempo a godersi le ultime avventure musicali che è pronto a veleggiare verso nuovi, entusiasmanti successi.

Il cantante è infatti stato scelto come doppiatore di uno dei personaggi di Elio, nuovo film Disney che i fan italiani potranno gustarsi al cinema dal 18 giugno. Un debutto come doppiatore che, per il cantante, è un passo legato a un profondo affetto per le produzioni Pixar: “L’amore per la Pixar è nato per me proprio da Toy Story, Mi sono sempre rivisto in particolare nella figura di Sid per il modo in cui modificava i giocattoli”.

Un amore, quello per Toy Story, che il cantante ha mostrato anche sui palchi che lo hanno premiato in questi ultimi mesi, con la scritta “Andy” sotto lo stivale proprio come il protagonista giocattolo del cartone animato.

In questa nuova produzione la sua voce – onirica, impastata di poesia – veste i panni di uno degli ambasciatori alieni del Comuniverso, l’organizzazione interplanetaria che coinvolge Elio nella sua missione. Per Lucio, da sempre affascinato dal mondo fantastico e visionario – basti pensare ai suoi videoclip o ai testi dei suoi brani – prestare la voce a un personaggio animato non è solo un cameo da celebrity, ma una partecipazione sentita: “Amo questi film perché mi consentono di inventarmi un’altra realtà come faccio anche con la musica. Nella storia, il mio è un cameo vocale, nei panni dell’ambasciatore Tegmen. È stato molto bello farlo perché si parla sempre di toni e della lingua italiana, che ha un suono musicale. Per me è sempre interessante sperimentare qualcosa al di fuori del mio campo a cui però, per degli aspetti, mi sento molto vicino”.

“Elio”, il cast di voci italiane

Accanto a Lucio Corsi, il cast vocale italiano di Elio brilla per qualità e varietà. A dare voce ai personaggi del film ci saranno anche Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini e Neri Marcorè, volti amatissimi dal pubblico italiano e già noti per le loro incursioni nel doppiaggio.

Un mix ben calibrato tra doppiatori professionisti e interpreti del mondo del cinema e della TV, in perfetta tradizione Disney-Pixar per regalare all’adattamento italiano tutte le sfumature emotive della versione originale.

Negli Stati Uniti, Elio ha la voce di Yonas Kibreab, mentre la madre Olga – scienziata e figura chiave della storia – è doppiata da Zoe Saldaña. Completano il cast Jameela Jamil e Brad Garrett nei panni degli ambasciatori alieni Questa e Grigon.