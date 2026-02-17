Chi è Cloe Simoncioni, la nuova (presunta) fiamma di Lucio Corsi

Nonostante avesse dichiarato di voler restare single, il cantautore Lucio Corsi avrebbe trovato l'amore al fianco della modella Cloe Simoncioni

IPA Lucio Corsi avrebbe trovato l'amore

Lucio Corsi avrebbe trovato l’amore. Nonostante la sua proverbiale riservatezza e le dichiarazioni post-Festival in cui si professava felicemente single e desideroso di libertà, le ultime indiscrezioni raccontano una realtà diversa. Secondo il settimanale Chi, la donna che avrebbe fatto breccia nel cuore dell’artista è la modella Cloe Simoncioni.

Un nuovo amore per Lucio Corsi

Quella tra Lucio Corsi e Cloe Simoncioni sarebbe una storia che va avanti già da qualche mese. Nonostante non ci sia ancora stata un’ufficializzazione sui social, i due sarebbero stati avvistati più volte insieme in pubblico: “Una relazione non vissuta in segreto, con diverse uscite di coppia ma mai confermata o commentata. Forse anche per rispettare il profilo di un artista che si tiene lontano dal gossip“, si legge su Chi.

Se confermata, la notizia sarebbe una bella sorpresa per i fan del cantautore toscano che, proprio dopo il successo al Festival di Sanremo e all’Eurovision 2025 , con il brano Volevo essere un duro, aveva dichiarato a Vanity Fair: “Se sono innamorato? No, non lo sono. Sto pensando solo al lavoro, ora sento il bisogno di stare libero, far quello che mi pare, non ho voglia di metter su famiglia. Non ho proprio quel desiderio, per niente. Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto. Questa idea poi che ci siano le età ‘giuste'”. Ma, come si suol dire, al cuor non si comanda.

Modella e influencer, cosa sappiamo di Cloe Simoncioni

Ma chi è la ragazza che sarebbe riuscita a conquistare il romantico Lucio Corsi? Classe 1998, Cloe Simoncioni è una professionista che sembra condividere con il cantautore la stessa sensibilità estetica e artistica.

La modella ama condividere sul suo profilo Instagram scatti che compongono il book fotografico dei suoi tanti lavori, ma nella sua vita c’è anche spazio per la recitazione. Dopo le prime esperienze al Teatro di Cestello nel 2020, ha perfezionato il suo talento nel 2025 presso la rinomata Scuola di Teatro Grock, specializzandosi in quella recitazione fisica che tanto ricorda le movenze teatrali di Corsi.

La sua bellezza magnetica e il suo impegno l’hanno portata anche sul grande schermo, o meglio, in quello del cinema d’autore. Nel 2025 è stata protagonista di due cortometraggi, Enjoy the free drink di Sara Wegleiter e Kalimera di Francesco Mastroleo.

Altre curiosità su di lei? Cloe Simoncioni è bilingue (parla inglese a livello madrelingua e anche francese), ha una passione per lo yoga e a quanto pare si diletta anche nel canto.