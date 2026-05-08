Sal Da Vinci, chi è Duccio Fiorenzano: lo stilista che lo veste a Eurovision 2026

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Getty Images Sal Da Vinci

All’Eurovision Song Contest 2026, ogni performer costruisce un universo visivo preciso, dove lo stile diventa parte integrante della performance. Ed è in questo spazio, tra moda e spettacolo, che si inserisce il lavoro di Duccio Fiorenzano, lo stilista scelto da Sal Da Vinci.

La decisione racconta molto della direzione artistica del vincitore di Sanremo 2026: una volontà precisa di rinnovarsi, di dialogare con linguaggi contemporanei senza tradire la propria identità. Fiorenzano, con il suo approccio sartoriale e la sua estetica pulita, rappresenta una sintesi perfetta tra tradizione e sperimentazione.

Sul palco europeo più osservato (e ambito) dell’anno, ogni cucitura diventa messaggio. E il lavoro dello stilista italiano promette di trasformare l’esibizione in un’esperienza estetica completa, capace di amplificare l’impatto emotivo della musica.

Chi è lo stilista Duccio Fiorenzano

Duccio Fiorenzano è un sarto, stilista e imprenditore napoletano, noto per il suo brand di abbigliamento sartoriale maschile dedicato a sposi e cerimonie. Titolare e designer del progetto Aguaproject, collabora con l’atelier Marinella Perrella Atelier, punto di riferimento per l’eleganza partenopea.

La sua attività si concentra sulla creazione di collezioni di alta moda maschile, in cui la sartoria classica italiana incontra uno stile contemporaneo. Un equilibrio che si riflette in capi pensati per occasioni speciali, dove la tradizione viene reinterpretata con sensibilità moderna.

Il suo showroom, situato proprio nel cuore di Napoli, in via Santa Brigida 54, rappresenta uno spazio in cui l’abito su misura torna ad essere esperienza, oltre che prodotto.

Fiorenzano ha saputo costruire una cifra riconoscibile nel segmento moda cerimonia e sposo. Le sue creazioni raccontano un uomo contemporaneo che non rinuncia all’eleganza, ma la vive in modo personale e dinamico. Proprio come Sal Da Vinci.

Anche la presenza digitale gioca un ruolo importante: attraverso i social, in particolare Instagram e Facebook, lo stilista condivide collezioni e anticipazioni, inclusi i look dedicati alle stagioni 2025 e 2026. Un modo per dialogare con un pubblico sempre più attento e connesso, mantenendo però intatto il valore della tradizione sartoriale.

Quella con Sal Da Vinci non è la prima collaborazione con un volto noto: in passato Duccio Fiorenzano ha vestito i ragazzi de Il Volo, il conduttore Gabriele Corsi e anche alcuni concorrenti del Grande Fratello.

Moda performativa: quando lo stile diventa racconto

All’Eurovision, più che altrove, la moda è parte integrante della performance. Non si tratta solo di estetica ma della costruzione di un immaginario. In questo contesto, il lavoro di Duccio Fiorenzano si inserisce in una tendenza sempre più evidente: quella della moda performativa, pensata per vivere sul palco e attraverso lo sguardo delle telecamere.

Per Sal Da Vinci, ogni elemento del look diventa parte di una narrazione più ampia. Le silhouette dialogano con la musica, i dettagli riflettono le emozioni, i tessuti reagiscono alla luce creando effetti visivi che amplificano la presenza scenica. È un gioco di rimandi continui tra suono e immagine, tra corpo e abito. E non a caso il cantautore 57enne ha stupito tutti già alla prima prova dell’Esc.

Duccio Fiorenzano si afferma così come una delle nuove espressioni della sartoria italiana contemporanea. Una firma che nasce a Napoli ma che guarda lontano, portando con sé l’eleganza senza tempo del Made in Italy.