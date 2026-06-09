Beautiful, le anticipazioni del 10 giugno 2026: Luna viene scoperta, ma è pronta a tutto

Luna è pronta a tutto e Steffy è in pericolo. Finn trova un indizio importante: trama di "Beautiful" del 10 giugno 2026

Ufficio stampa Mediaset Bea, Bill e Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Luna è pronta a tutto e Steffy è in pericolo. Finn trova un indizio importante. Ecco le anticipazioni di mercoledì 10 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 10 giugno 2026

Nell’episodio in onda il 9 giugno la tensione cresce a causa della scomparsa di Steffy. Finn è sempre più convinto che Luna possa essere coinvolta: Steffy è stata vista per l’ultima volta a casa di Bill, dove Luna vive. Inoltre Finn ha trovato lì il telefono di Steffy, e questo rafforza i suoi sospetti. Nonostante Li difenda Luna, Finn è venuto a sapere di comportamenti inquietanti della cugina, tra cui il bacio a Bill, e ha iniziato a collegarli agli omicidi di Tom Starr e Hollis.

Nel frattempo, Steffy è tenuta prigioniera, rinchiusa in una gabbia da Luna. Quest’ultima ammette apertamente di aver falsificato il test di paternità per entrare nella vita di Bill e di aver eliminato Tom, il suo padre biologico, che stava per rivelare la verità. Ora Luna è disposta a fare di tutto pur di mantenere il suo posto accanto a Bill, anche incastrare la madre Poppy, attualmente in carcere.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 7 al 13 giugno.