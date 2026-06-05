Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 giugno 2026: Steffy in pericolo

Steffy è ancora prigioniera e rischia la vita mentre i sospetti si concentrano su Luna e non è finita con la storia del bacio: trame della settimana di "Beautiful"

Ansa Steffy, Beautiful

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 7 al 13 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti.

La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa la trama si è concentrata sulla misteriosa scomparsa di Steffy, vista per l’ultima volta a casa di Bill: da lì Finn ha recuperato il suo telefono e sono nati i primi sospetti. La tensione è aumentata quando è emerso che Luna potrebbe essere coinvolta: la giovane vive nella casa di Bill e ha comportamenti sempre più ambigui, tra baci a Bill e confessioni inquietanti.

In più sono riaffiorati segreti pesanti legati a Luna, come la falsificazione di un test di paternità e l’eliminazione di Tom Starr, che hanno fatto scattare il collegamento con altri omicidi del passato. Steffy, intanto, è tenuta prigioniera da Luna in un appartamento abbandonato, mentre la sua famiglia — Ridge, R.J., Taylor, Thomas e Thorne — è in apprensione e valuta di rivolgersi alla polizia. Anche la tensione tra Steffy e Finn è aumentata a causa del bacio che Hope ha dato a Finn, elemento che aggiunge fragilità ai rapporti sentimentali in gioco.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Sospetti e indagini in corso. Finn cerca risposte dopo aver ritrovato il telefono di Steffy a casa di Bill, e la famiglia — da Ridge a R.J. — si organizza per coinvolgere la polizia e approfondire le falle nella ricostruzione della sua scomparsa.

Luna sempre più al centro del mistero. Le rivelazioni sul suo passato e il comportamento ambiguo con Bill mettono Luna nella posizione di principale indiziata, mentre emergono dettagli su test falsificati e rapporti pericolosi che la legano a Tom e Hollis.

Steffy prigioniera e in grave rischio. La donna è tenuta rinchiusa in una gabbia e teme che il luogo dove è stata nascosta venga demolito, situazione che alimenta l’urgenza delle ricerche da parte di Finn e dei familiari.

Tensioni che investono coppie e famiglie. Il bacio tra Hope e Finn complica i rapporti con Steffy e influisce sulle dinamiche affettive, mentre Ridge e Taylor cercano di reggere la pressione e proteggere i figli coinvolti.

Possibili nuovi colpi di scena legati ai segreti di Luna. Tra tentativi di incastrare la madre Poppy, vecchie verità pronte a emergere sul passato di Tom e Hollis, e la volontà di Luna di mantenere il suo posto accanto a Bill, la settimana promette sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri tra i protagonisti.