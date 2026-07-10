Brad Pitt e Inés de Ramón affiatatissimi: il tifo insieme allo stadio per Spagna-Belgio

Il quarto di finale si è trasformato in un appuntamento ad alto tasso di glamour: Brad Pitt e Inés de Ramón hanno catturato gli sguardi con la loro complicità

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Brad Pitt e Inés de Ramón

Non serve un red carpet per attirare tutti gli obiettivi quando sugli spalti ci sono Brad Pitt e Inés de Ramón. L’attore e la designer di gioielli hanno seguito insieme la sfida tra Spagna e Belgio, disputata venerdì 10 luglio al Los Angeles Stadium di Inglewood per i quarti di finale dei Mondiali 2026.

Una partita decisiva, certo, ma anche uno degli appuntamenti mondani più osservati dell’intero torneo. Tra tribune riservate e suite affollate di celebrità, infatti, il campo non è stato l’unico protagonista. E i due, sorridenti e rilassati, hanno dimostrato di essere una delle coppie più affascinanti e affiatate di Hollywood.

Brad Pitt e Inés de Ramón tenerissimi allo stadio

Dopo essere apparsi insieme al matrimonio di Taylor Swift qualche giorno fa, Brad Pitt e Inés de Ramón, sorridenti e rilassati, sono apparsi perfettamente a loro agio anche davanti alle telecamere del Los Angeles Stadium di Inglewood.

Il divo di Hollywood ha seguito la partita indossando una maglia della Nazionale statunitense, nonostante gli Stati Uniti fossero già stati eliminati proprio dal Belgio. Una scelta curiosa che non è certo passata inosservata e che ha aggiunto un tocco di ironia in più alla sua presenza sugli spalti.

Per Inés de Ramón, invece, il match aveva un significato più personale. La designer ha infatti origini madrilene e il suo legame con la Spagna rendeva quasi scontato il suo sostegno alla Roja. Seduti uno accanto all’altra, i due hanno vissuto la partita con grande naturalezza lasciandosi fotografare in un’atmosfera informale e lontana dai riflettori delle grandi première hollywoodiane.

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Ed è stato proprio il loro atteggiamento rilassato a colpire il pubblico. Lontana dai riflettori la coppia ha vissuto la partita come una normale occasione da condividere insieme, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera dello stadio. Un momento apparentemente semplice che, vista la popolarità dell’attore e la curiosità intorno alla coppia, ha attirato rapidamente l’attenzione dei media.

Una coppia discreta ma solida

Brad Pitt e Inés de Ramón sono legati dal 2022, ma hanno sempre protetto la loro relazione. Le prime fotografie insieme risalgono a una serata trascorsa a Los Angeles in occasione di un concerto di Bono, frontman degli U2. Da allora sono arrivati viaggi, eventi mondani e apparizioni pubbliche selezionate con attenzione, fino al debutto ufficiale sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Nata negli Stati Uniti e cresciuta in Svizzera, Inés ha costruito la propria carriera nel settore della gioielleria, dopo alcune esperienze nel mondo dell’arte e delle aste. Un percorso professionale indipendente, che ha continuato a portare avanti senza lasciare che la relazione con Pitt diventasse il centro della sua identità pubblica.

Penélope Cruz, Noel Gallagher e gli altri vip sugli spalti

Brad Pitt e Inés de Ramón non erano gli unici volti famosi presenti a Spagna-Belgio. Tra i sostenitori più appassionati della Roja c’erano anche gli spagnolissimi Penélope Cruz e Javier Bardem, che avevano già seguito altre partite della Nazionale durante i Mondiali.

La coppia da Oscar ha condiviso la propria area riservata con amici e colleghi, trasformandola in un piccolo salotto hollywoodiano. Tra il pubblico è apparso inoltre Noel Gallagher, arrivato insieme al figlio Sonny. Il musicista britannico, da sempre grande appassionato di calcio, si è concesso un’uscita familiare lontano dal palco e dagli impegni con gli Oasis.

Sport, glamour e coppie sotto i riflettori: sugli spalti di Los Angeles non è mancato davvero nulla. Eppure, in mezzo a tanti nomi illustri, Brad Pitt e Inés de Ramón sono riusciti a distinguersi grazie alla loro complicità e a piccoli gesti di tenerezza di una coppia davvero affiatata.