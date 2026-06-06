Tra il pubblico del Roland Garros l'attore e la compagna Ines de Ramon si scambiano gesti teneri e un bacio che ha fatto il giro del web

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IPA Brad Pitt e Ines de Ramon al Roland Garros

Quando va in scena un evento dall’enorme appeal come il Roland Garros, è scontata la presenza di alcuni Vip sugli spalti. I fotografi hanno così avvistato Brad Pitt e la compagna Ines de Ramon che, tra un set e l’altro, si sono scambiati alcuni gesti teneri.

Per quanto il divo di Hollywood sia riconoscibilissimo, le regole del tennis per quanto riguarda il pubblico sono tanto severe da tutelarlo. I due hanno infatti potuto godere di momenti d’assoluto relax, come una coppia qualunque. Ciò non vuol dire sfuggire all’obiettivo dei fotografi e dei curiosi, ovviamente. Le loro immagini, infatti, hanno rapidamente fatto il giro del web.

Il bacio che ha fatto sciogliere i fan

Gli anni passano ma il fascino di Brad Pitt non tramonta mai. Nonostante il duro divorzio da Angelina Jolie e le complesse storie relative alla vita in famiglia, i fan lo ammirano ancora. Hanno dunque apprezzato tantissimo le immagini provenienti dal Roland Garros.

In una giornata di sole, seduti tra il pubblico del torneo di Parigi, Brad e Ines sono apparsi sereni e affiatati. Una “coppia comune” immortalata in numerosi scatta, con il più dolce che vede lei sporgersi per un bacio sulla guancia.

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Un momento di intimità autentica, catturato con la spontaneità delle migliori foto rubate: niente posa, niente red carpet, solo due persone che si godono insieme una giornata di sport e relax. La complicità tra i due è evidente, fatta di sguardi e piccoli gesti, indice di una sintonia che si percepisce anche a distanza

Una storia d’amore lontana dai riflettori

È ormai da un po’ che Brad Pitt e Ines de Ramon fanno coppia ufficialmente. Ciò non vuol dire, però, che il web sia colmo di loro foto insieme. Hanno infatti deciso di tutelare la propria relazione. Sappiamo che lei è estranea al mondo dello spettacolo, essendo una dirigente nel mondo della gioielleria di lusso.

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È molto più giovane dell’attore e, nonostante la sua fama, non ha minimamente tentato di sfruttare la sua posizione. Ha infatti mantenuto un profilo basso, distante dall’esposizione mediatica tipiche delle coppie di Hollywood. Proprio per questo, ogni apparizione pubblica della coppia diventa una notizia. I due si mostrano insieme con il contagocce, scegliendo con cura le occasioni.

Un amore che non teme il tempo

A dispetto della grande differenza d’età e delle inevitabili speculazioni, Brad Pitt e Ines de Ramon continuano a dimostrare d’essere una coppia solida. Del resto le immagini di Parigi raccontano una relazione serena, colma di piccoli gesti tutt’altro che forzati in favore delle telecamere. In un mondo dove le storie delle star nascono e finiscono sotto i riflettori, i due sembrano aver trovato la propria formula vincente.