Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 5 all’11 luglio 2026

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Ridge, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 5 al 11 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa i fili principali si sono intrecciati attorno al ritorno di Taylor e a un segreto che rischia di sconvolgere le famiglie: Taylor ha scoperto di avere un’insufficienza cardiaca grave e ha confidato la verità solo a Li, decidendo di non allarmare la famiglia. Steffy ignara chiede a Ridge di convincere la madre a restare a Los Angeles, mentre Ridge ascolta e promette di parlarle. Li, preoccupata, cerca soluzioni mediche e fatica a convincere Taylor ad aprirsi con Steffy e Ridge. Al contempo, la vita quotidiana alle Forrester Creation procede tra il successo travolgente della linea «Bedroom» e le pressioni di Brooke su Hope riguardo ai sentimenti per Finn; Katie prova a orientare Will verso l’azienda di famiglia, mentre a villa Spencer le tensioni tra Liam e Bill affiorano in discussioni sul passato e sul futuro. Infine, emergono riflessi della vicenda di Luna: Will si confronta con R.J. sulla questione della scoperta del suo ruolo nell’omicidio, e annuncia di valutare un trasferimento lavorativo alla Forrester.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Segreto di salute: la scoperta dell’insufficienza cardiaca di Taylor e la sua scelta di mantenerla nascosta mettono al centro la dignità e la riservatezza, con Li che prova a convincerla ad accettare aiuti medici e a confidarsi con la famiglia.

• Tensioni familiari: la volontà di Steffy di avere Taylor più vicina spinge Ridge a intervenire, mentre il rischio di un rimando tra Taylor e Ridge incombe su Brooke e sugli equilibri delle famiglie Forrester e Spencer.

• Questioni lavorative: il successo della linea «Bedroom» rilancia la visibilità della Forrester Creation e genera opportunità e dubbi: Katie spinge Will verso l’azienda, ma il ragazzo si mostra attratto dalla Spencer Publications, complicando le scelte professionali.

• Relazioni e gelosie: Hope si trova in difficoltà nel gestire i propri sentimenti per Finn mentre Brooke osserva con attenzione, e la serenità di coppia tra Finn e Steffy convive con il desiderio di Steffy di passare più tempo con la madre.

• Conseguenze del passato: la vicenda di Luna e le domande di Will a R.J. riaprono ferite e sospetti, introducendo potenziali ripercussioni personali e professionali all’interno delle famiglie coinvolte.