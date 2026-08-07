Carter trova il coraggio di dichiararsi a Hope mentre Will è preoccupato per l'ingresso in famiglia di Poppy e Luna: trame di Beautiful dal 9 al 15 agosto

Ufficio Stampa Mediaset Hope in Beautiful

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 9 al 15 agosto ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana passata ha visto emergere due filoni principali: da una parte la crisi di salute di Taylor, inizialmente temuta come insufficienza cardiaca ma poi riconsiderata dalla dottoressa Grace che parla di una sindrome del cuore spezzato legata a uno stress emotivo. Ridge si trova dunque tra il desiderio di proteggere Taylor e la necessità di convincerla a farsi visitare, mentre Taylor chiede il massimo riserbo, temendo l’umiliazione di una causa non puramente medica. In famiglia si respirano momenti di riavvicinamento: Steffy, Brooke e Liam mostrano la volontà di starle accanto, e persino vecchie tensioni sembrano attenuarsi. Sul fronte lavorativo, la linea di Hope registra segnali positivi e nasce l’idea di una collaborazione tra “Hope for the Future” e “Brooke’s Bedroom”, mentre l’intesa tra Hope e Carter evolve rapidamente verso un confidente avvicinamento che sfocia in dichiarazioni di reciproco sentimento. Infine, è emersa la preoccupazione di Will riguardo ai comportamenti del padre Bill, che ha introdotto Poppy e Luna nella famiglia con grande velocità, alimentando il conflitto tra affetto filiale e disagio per le scelte di Bill.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Crisi e segreto medico: la vicenda di Taylor evolve dall’allarme iniziale alla rivalutazione diagnostica; Ridge si batte per visite specialistiche e Grace suggerisce una causa emotiva, mentre Taylor insiste sul mantenere la situazione privata, con ripercussioni sui rapporti con Brooke e i figli.

• Riavvicinamenti familiari: la possibilità di una diagnosi meno grave favorisce momenti di unità tra i membri della famiglia, con Steffy e Liam che auspicano stabilità e la famiglia che si compatta intorno a Taylor.

• Alle alleanze professionali: la proposta di unire “Hope for the Future” e “Brooke’s Bedroom” apre a nuove strategie creative per la linea di Hope; la collaborazione avrà ricadute personali e professionali per Hope e per chi lavora alla Forrester Creations.

• Un nuovo sentimento: l’intesa tra Hope e Carter si trasforma in un sentimento dichiarato, mescolando attrazione personale e fiducia professionale e lanciando un nuovo possibile corso romantico per entrambi.

• Tensioni legate a Bill: il comportamento di Bill e la rapidità con cui ha inserito Poppy e Luna nella cerchia familiare continuano a preoccupare Will e altri membri della famiglia, mettendo sotto esame i confini fra amore, ambizione e responsabilità paterna.

• Momenti di serenità coniugale: nonostante le tensioni esterne, Steffy e Finn vivono un periodo di serenità che rafforza il loro nucleo familiare e pone le basi per affrontare insieme le sfide future.