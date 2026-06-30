Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Gli outfit di Dua Lipa in Italia

L’Italia è da sempre la meta preferita dalle celeb di tutto il mondo, ma quando a sceglierla è una vera icona di stile, gli occhi sono tutti puntati sui suoi look. Dua Lipa ha recentemente coronato il suo sogno d’amore sposandosi proprio nel nostro Paese, per poi proseguire con una romantica luna di miele tra le meraviglie italiane. Oltre alle cartoline mozzafiato, la popstar ci ha regalato una vera e propria masterclass di stile: una serie di outfit super cool ma incredibilmente easy, perfettamente in linea con la sua estetica rilassata e graffiante.

La notizia migliore? Sono tutti look facilissimi da replicare. Ecco i 4 outfit effortless chic sfoggiati da Dua Lipa in Italia che vogliamo copiare subito per tutta l’estate.

Il top lingerie e il denim intramontabile

Unire la sensualità dello stile boudoir alla praticità del denim è il trucco preferito di Dua Lipa per un perfetto look da giorno o per una cena informale.

L’outfit per una cena nella Capitale è stato costruito a partire da un top a canotta in raso blu intenso con dettagli in pizzo bianco sulla scollatura, infilato dentro un paio di jeans classici a gamba dritta dal lavaggio medio.

Generico Top lingerie light blue con pizzo

Generico Canotta in raso con pizzo

La cintura in pelle nera con fibbia dorata che segna la vita e le collane sottili dorate sovrapposte, capaci di dare un tocco di luce immediato.

Jasgood Cintura nera bibbia dorata

Abbinala al tuo paio di jeans vintage preferito e non dimenticare gli accessori dorati per elevare il tutto.

Il “Total Black” estivo (in due imperdibili versioni)

Chi l’ha detto che il nero non si usa d’estate? Dua Lipa dimostra che il segreto sta tutto nei volumi, nei tagli strategici e nei tessuti fluidi, proponendo la stessa idea cromatica in due varianti pazzesche. La popstar ha scelto il nero in due versioni diverse, il corto e il lungo.

La versione lunga: un abito lungo in tessuto satinato nero, caratterizzato da una vertiginosa scollatura profonda sulla schiena. Incredibilmente sensuale nella sua assoluta semplicità, perfetto per una passeggiata al tramonto.

Maihuda Abito lungo scollo schiena

La versione corta: un mini dress nero romantico con maniche lunghe e morbide, arricchito da balze e volant leggeri. Dua lo abbina a dei sandali infradito con tacco basso (kitten heel) e a una borsa a spalla morbida impreziosita da un dettaglio scultoreo dorato sulla tracolla.

Aovutos Abito maniche lunghe leggero

Se scegli la schiena scoperta, lascia i capelli sciolti con onde naturali proprio come Dua; se opti per il corto, gioca con accessori minimali ma di carattere.

Glamnest Kitten hell infradito nere

Il look da spiaggia coordinato con stampa check

Il perfetto outfit “da spiaggia a aperitivo” esiste e ce lo mostra Dua Lipa con un set coordinato dal sapore decisamente contemporaneo.

L’outfit è composto da un bikini con stampa a quadri nei toni del beige e del bianco, indossato sotto una camicia oversize con la stessa fantasia, lasciata completamente aperta. Sotto, un paio di shorts in denim a vita alta.

Shekini Bikini quadretti

Il bucket hat (il cappello alla pescatora) con stampa geografica/astratta e gli occhiali da sole scuri agganciati direttamente al pezzo sopra del bikini.

Toskatok Bucket hat

Abbinalo agli short in jeans bianco per un rodeo-look perfetto o ad un pareo legato in vita utilizzato come gonnellina estiva per una mise più romantica.

Il top di paillettes per le notti d’estate

Per le serate più glamour o per un party all’aperto, la popstar sceglie di risplendere senza però appesantire la silhouette, mantenendo un’aria totalmente disinvolta.

Il segreto? Una canotta con scollo tondo interamente ricoperta di paillettes blu che catturano la luce a ogni movimento.

Suncife Top pailettes blu acceso

Qui il dettaglio di stile è il makeup super fresco e naturale, con labbra evidenziate da un tocco di gloss nude e gote leggermente sun-kissed, per bilanciare l’intensità del top.

Generc Top sparkling blu notte

Spezza l’eleganza di un capo luccicante abbinandolo a qualcosa di molto semplice e casual, come degli shorts di jeans scuri o un pantalone leggero a gamba larga. Il contrasto sarà super moderno.

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