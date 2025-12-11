Capelli con onde impeccabili e senza effetto crespo? Il tool da avere è l'arricciacapelli di ghd, un must per la chioma ora in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock L'arricciacapelli più amato di ghd è in sconto a un prezzo minimo

Ah l’estate, quanto ci manca. E non tanto per le sue giornate di sole e afa, ma per quelle belle onde che si formano sui capelli bagnati e lasciati asciugare al vento (e che in inverno non è proprio il caso di replicare). A meno che non si abbia il tool per capelli giusto che vi garantisce delle onde da spiaggia direttamente a casa vostra e con il minimo sforzo, l’arricciacapelli professionale Chronos Curve Conical Wand di ghd.

Il tool per capelli Chronos Curve Conical Wand di ghd è in sconto

Un tool che vi garantisce delle onde impeccabili e super naturali anche in inverno e che trovate adesso scontatissimo. Un regalo perfetto da farsi per Natale o da fare a chi volete bene, e che non vorrete più lasciare. La soluzione pratica e professionale per avere dei capelli bellissimi e con onde come le tanto amate beach waves, ma senza bisogno della spiaggia.

Un dispositivo ad altissime prestazioni, che si adatta a ogni tipologia di capelli e che è anche facilissimo da utilizzare, per ottenere dei risultati ad alta definizione tre volte più rapidi rispetto ai classici arricciacapelli e senza che si crei l’effetto crespo sulla chioma.

Come agisce sulla chioma

Un tool per capelli che è stato pensato e progettato dai professionisti e che è davvero lo strumento perfetto per garantirsi delle onde effetto spiaggia che durano a lungo, anche in inverno. E senza nessun danno da calore sulla chioma.

Chronos Curve Conical Wand di ghd, infatti, si avvale della tecnologia Curl-Responsive, che mantiene la temperatura dell’arricciacapelli a livelli ottimali di 185°c per tutto il tempo di utilizzo e su tutto il fusto del capello. E di fatto prendendosi cura dei capelli mentre realizzate lo styling dei vostri sogni.

Come si utilizza l’arricciacapelli di ghd

Se vi state domandando se sia davvero così facile utilizzare l’arricciacapelli di ghd, poi, sappiate che si, lo è. E una volta provato diventerà anche molto divertente farlo. Per prima cosa, quindi, è bene preparare la chioma nebulizzando un prodotto di styling e un termo protettore. Poi dovrete dividere la chioma in 4 ciocche uguali, prendendo una ciocca diagonale e portandola all’indietro di circa 5 cm.

Alla radice dei capelli, poi, si posiziona ghd Conical Wand puntandolo parallelamente alla ciocca e con la punta rivolta verso il basso, si avvolge la ciocca intorno al ferro e la si tiene in posa per circa 3-5 secondi, prima di rilasciare i capelli “slegandoli” con la mano e lasciando la ciocca libera.

E via così per tutte le altre ciocche di capelli, fino alla completa realizzazione dello styling su tuta la chioma e alternando sempre la direzione di ogni onda

Una volta fatto, poi, è bene vaporizzare uno spray texturizzante sui capelli, in modo da fissare bene l’acconciatura e donarle il giusto volume e garantendovi delle onde effetto spiaggia impossibili da non notare all’istante e che amerete all’istante e per tutto il giorno.

