La spazzola ad aria calda con 6 accessori è il segreto per capelli come dal parrucchiere. E ora costa davvero pochissimo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos La spazzola ad aria calda, in offerta su Amazon

Il regalo perfetto per Natale? La spazzola ad aria calda di Imetec che ora costa pochissimo ed è il prodotto ideale da regalare a chi è appassionato di beauty e non solo. Se cerchi un unico strumento che asciughi, modelli e valorizzi la tua chioma in pochi minuti, la Bellissima Imetec Ceramic & Argan Oil 6 in 1 è una scelta intelligente, moderna e assolutamente da provare.

Ora la trovi su Amazon a soli 48,99 euro, portandoti a casa un device da regalare e, perché no, da regalarti!

Alleata nella beauty routine di chi sogna una piega sempre impeccabile senza dover passare ore davanti allo specchio, la spazzola ad aria calda Bellissima Imetec Ceramic & Argan Oil 6 in 1 sta rivoluzionando il modo di asciugare e modellare i capelli. Si tratta infatti di un unico strumento che combina potenza, delicatezza e un set di accessori capace di trasformarsi a seconda del look che desideri.

La vera forza di questo device è la sua versatilità: grazie ai suoi sei accessori intercambiabili infatti permette di passare dall’asciugatura rapida all’effetto liscio disciplinato, dal mosso naturale alle onde glam, fino al volume extra alle radici con un effetto da salone professionale. Non serve essere esperte, ogni spazzola è studiata per guidare la mano e rendere il risultato omogeneo e luminoso.

Inoltre il rivestimento in ceramica e olio di argan è ciò che fa davvero la differenza. Durante lo styling distribuisce il calore in modo uniforme, avvolgendo la fibra capillare in un film protettivo che rende i capelli più morbidi, lucidi e visibilmente più sani. La tecnologia agli ioni elimina l’effetto crespo e regala quella brillantezza setosa che di solito si ottiene solo dopo una piega dal parrucchiere.

La spazzola ad aria calda Bellissima: il regalo perfetto di Natale

Con i suoi 1000 W di potenza, la spazzola ad aria calda Bellissima Imetec asciuga e modella contemporaneamente, riducendo i tempi e evitando stress termici troppo intensi. Infine il colpo d’aria fredda, immancabile nei tool di livello, aiuta a fissare la piega e mantenerla più a lungo, anche nelle giornate più umide.

Leggera, maneggevole e pensata per adattarsi a ogni tipo di chioma, da quella sottile che cerca volume a quella più spessa che desidera definizione, questa spazzola ad aria calda è diventata un must have. Perfetta per chi ama cambiare stile o semplicemente desidera capelli più luminosi con il minimo sforzo.

Come si usa davvero la Bellissima Imetec Ceramic & Argan Oil 6 in 1? Si parte dall’asciugatura: dopo aver tamponato i capelli con l’asciugamano, basta agganciare la bocchetta dedicata e asciugare fino a raggiungere un’umidità leggera.

A questo punto sarà necessario scegliere l’accessorio in base al risultato desiderato. La spazzola ovale è perfetta per un blow-dry voluminoso e naturale, la spazzola tonda grande dona onde morbide e movimento, quella più piccola crea ricci più definiti e struttura. Per un liscio controllato, invece, la spazzola lisciante accompagna le lunghezze lasciando i capelli setosi e disciplinati.

L’utilizzo è lo stesso per ogni accessorio: si lavora ciocca per ciocca, facendo scorrere la spazzola dalle radici alle punte, lasciando che il flusso d’aria calda asciughi e modelli allo stesso tempo.

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.