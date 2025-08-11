La piastra del futuro è già qui e promette una piega perfetta con una sola passata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La piastra del futuro promette una piega perfetta in pochi minuti, regalando capelli lucenti, lisci e favolosi, in una sola passata, con un hairstyle come quello del parrucchiere. Il tool di cui stiamo parlando è la nuovissima ghd Chronos Futurescape, una piastra adatta a tutti i tipi di capelli, studiata per non danneggiare la chioma e creare acconciature impeccabili in pochissimo tempo.

Oggi la trovi su Amazon scontata dell’8% e la paghi solamente 265 euro. Un prezzo super per una piastra che userai per tutta la vita e che ti cambierà l’esistenza quando si parla di styling dei capelli.

Offerta ghd Chronos Futurescape Piastra per tutti i tipi di capelli

La piastra per capelli ghd Chronos fa parte della collezione Futurscape in edizione limitata. Combina alla perfezione design e tecnologia, consentendo possibilità di styling infinite. Si tratta di molto di più di uno strumento a caldo per l’hairstyle. Caratterizzata da una finitura rosa, questa piastra è realizzata in materiali eccellenti e viene fornita con una pochette termoresitente e con un tappetino abbinato. In questo modo potrai usarla ovunque, proteggendo le superfici ovunque tu sia.

La tecnologia HD Motion-Responsive rende la piastra due volte più reattiva, consentendole di adattarsi all’instante ad ogni tuo movimento per creare uno styling ultra veloce e personalizzato. Il risultato? Capelli impeccabili in una sola passata, regalando un look con precisione e velocità, ma senza causare danni a causa del calore estremo.

Grazie alla tecnologia Motion-Responsive, la ghd Chronos permette di regolare continuamente la sua potenza, con un’accuratezza di monitoraggio del calore che è senza pari, ma soprattutto aiutandoti a mantenere il tool alla temperatura perfetta di 185°C. La luce del sensore inoltre ti avvisa quando la piastra è pronta all’uso. Chi l’ha provata non ha dubbi: le acconciature durano fino a 24 ore e i capelli restano freschi, sani e lucenti per tutto il giorno.

Le piastre flottanti in ceramica sono ad alte prestazioni e scorrono senza sforzo fra i capelli, grazie anche alla presenza di un rivestimento ultra-glossato, che permette di ridurre il crespo di 2 volte, regalandoti capelli lisci e setosi ogni volta che vuoi. La cerniera wishbone è stata poi riprogettata per mantenere le piastre allineate perfettamente: così puoi acconciare i tuoi capelli facilmente e lasciando spazio alla creatività.

Tutte queste caratteristiche rendono la piastra ghd Chronos molto più di una semplice piastra, ma uno strumento del futuro per capelli sani e belli. Con il suo design ultra-ergonomico e arrotondato, puoi passare dai capelli lisci a quelli ricci, modellare le punte o realizzare delle onde morbide, per la massima versatilità. Comodissima pure la modalità sleep che ti consente di spegnere in automatico la piastra, soprattutto se ti dimentichi, lasciandola su una superficie dopo lo styling.

Come usare la piastra ghd Chronos

Offerta ghd Chronos Futurescape Piastra per tutti i tipi di capelli

Come usare al meglio la piastra ghd Chronos? Prima di tutto vaporizza sui capelli un termoprotettore. Poi dividi in sezioni la chioma e prendine una con dimensioni medie, fermando con una molletta il resto dei capelli. Accendi la piastra e posizionala orizzontalmente sulla ciocca.

Fai scorrere lo stylier fra i capelli, partendo dalle radici sino alle punte. Continua con questa tecnica su tutta la chioma. Infine vaporizza con una lacca.

