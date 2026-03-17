Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages L'Hair look di Kate Hudson agli oscar 2026

Se dovessimo scegliere un’immagine per definire l’estetica “Etheral Glam” di questi Oscar 2026, non avremmo dubbi: il primo piano di Kate Hudson. Mentre il Dolby Theatre brillava di paillettes e statuette, l’attrice ha incantato tutti con un look che sembrava uscito da un bosco incantato di metà estate. Non sono stati solo l’abito scivolato e il sorriso magnetico a colpire, ma soprattutto la sua chioma: quelli che la stampa internazionale ha già ribattezzato fairy hair (capelli da fata). Onde lunghissime, quasi impalpabili, dotate di una lucentezza che definire “naturale” sarebbe riduttivo.

Il tocco magico di Renato Campora

Dietro questa visione di perfezione c’è la mano esperta di Renato Campora, l’hair stylist delle dive, che ha curato l’hairstyling di Kate per la serata più importante di Hollywood.

Dopo ore di speculazioni sui social, Campora ha finalmente svelato il mistero pubblicando un post sul suo profilo Instagram, dove analizza passo dopo passo la preparazione e, per la gioia di noi comuni mortali, cita i prodotti utilizzati per ottenere quella texture così eterea ma definita.

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La Beauty Routine da red carpet: i prodotti chiave usati su Kate Hudson

Secondo quanto condiviso dall’hair stylist, il segreto risiede nell’utilizzo di prodotti professionali di brand celebri per le loro eccezionali performance: GHD per lo styling e Joico per la cura del biondo, dal lavaggio al finish.

Essere bionde è uno stile di vita, ma anche un grade impegno, per questo bisogna prendersene cura ad ogni lavaggio. Campora ha quindi usato su Kate il set Shampoo e Balsamo Joico K-PAK Color Therapy, soluzione definitiva per chi desidera preservare la brillantezza del colore per raddoppiare la durata della vivacità del colore, prevenendo lo sbiadimento precoce. Al contempo, grazie al complesso Peptidico alla Cheratina, la miscela proteica identifica e ripara le zone danneggiate del capello, ricostruendo la fibra dall’interno. Un’infusione di vitamine essenziali che nutre il capello, rendendolo immediatamente più elastico e resistente ai danni dello styling termico.

Joico K-pak Colour Therapy Shampoo & Conditioner

Ed è proprio lo styling il momento più pericoloso per i capelli biondi, in quanto il calore estremo rischia di indebolire il capello ottenendo il fastidioso effetto ”paglia”. Per questo l’hair style dell’attrice si affida ai professionisti dello styling per eccellenza: GHD!

La GHD Chronos rappresenta l’ultima frontiera dello styling professionale. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia HD Motion-Responsive, questa piastra adatta costantemente il calore ai tuoi movimenti, garantendo una temperatura ottimale e costante di 185°C per risultati impeccabili in una sola passata. Le sue lamelle in ceramica con finish Ultra-Gloss non solo permettono uno scorrimento fluido e senza sforzo, ma trasformano visibilmente la chioma, rendendola fino all’85% più lucente e riducendo il crespo del doppio. La Chronos dimezza i tempi di piega assicurando un look da salone che dura a lungo, proteggendo al contempo l’integrità della fibra capillare.

Offerta Ghd GHD Chronos, Piastra Capelli Professionale con Lamelle in Ceramica, Finish Ultra-Gloss

Non a caso, l’hair stilist ha combinato al suo utilizzo una protezione termica extra durante l’asciugatura, utilizzando il Dream Blow Out Thermal Protection Creme di Joico. Con migliaia di recensioni entusiaste, questa crema termoprotettiva di Joico accelera l’asciugatura del 50%, evitando ulteriormente di esporre i capelli al calore se non per il tempo minimo indispensabile per l’asciugatura. Questa è la soluzione perfetta per proteggere il capello dal calore e, al contempo, aiutare a far durare di più la piega da fata dei boschi, senza incappare nell’effetto crespo.

Offerta Joico Dream Blow Out Thermal Protection Creme