Pamela Anderson torna al biondo e opta per un corto scalato: il nuovo look a New York

Da Tory Burch, nella Grande Mela, Pamela Anderson si è presentata con un nuovo taglio corto che è già tendenza: tutti i dettagli del suo look anti-age

Riscopertasi un’icona fashion in tempi recenti e per questo ovviamente presente in front row alla New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026/2027, Pamela Anderson ha attirato gli occhi di tutti con un look nuovo di zecca.

L’attrice, tuttora nel pieno dell’era della rinascita della propria carriera, non sembra voler smettere di sperimentare con i capelli. Dopo aver provato l’ebbrezza della tinta rosa pastello, eccola tornare al solito biondo ma optare, questa volta, per uno shag scalato in pieno stile anni Ottanta. Scopriamolo insieme.

Pamela Anderson, il nuovo shag scalato che regala dieci anni in meno

Sappiamo già che a Hollywood il tempo scorre diversamente, ma a tal proposito ci ha pensato Pamela Anderson a regalarci un notevole effetto sorpresa: se per le dive che popolano questo sfavillante angolo di mondo il concetto di età che avanza è assai relativo, l’attrice ha di certo raggiunto il livello successivo e mettendo nelle nostre mani l’effettivo elisir di giovinezza.

Nella Grande Mela in occasione della Fashion Week, da Tory Burch, l’ex C.J. Parker di Baywatch ci ha mostrato un lato ancora inedito di sé: la vediamo nello scatto poco sotto con un nuovissimo shag, taglio medio popolare negli anni Ottanta e nuovamente oggi, che sfrutta il layering per conferire ancor più volume alla chioma.

Lo styling mosso, definito da boccoli larghi, aggiungeva dinamismo extra al look ma la maggior parte del lavoro era in verità la frangia a farlo.

Lunga sino a celarle lo sguardo ma, allo stesso tempo, leggerissima e giocosa, la maxi frangia della star è il definitivo segreto che trasforma l’hairstyle in questione in un miracolo anti-age.

Ad essere super interessante è di certo l’allure naturalmente spettinata che i professionisti hanno dato ai suoi ricci, che sembra casuale — ma è chiaramente tutta disinvoltura creata ad arte — quasi come se le lunghezze fossero appena state arruffate da un colpo di vento. Una morbidezza che rende il bellissimo volto della cinquantottenne immediatamente più giovane, radioso e disteso, complice anche il ritorno dell’intramontabile biondo platino.

Grazie a lui, ma forse non solo, qualcuno è addirittura arrivato a definirla una “moderna Marilyn”. Insomma, è evidente a tutti che l’attrice americana dopo lungo tempo abbia finalmente trovato il proprio centro, addentrandosi in una nuova fase della propria vita professionale e abbracciando l’estetica no-makeup sino a divenirne l’icona assoluta.

La bellezza naturale secondo Pamela Anderson

Quando si parla di bellezza, di quel tipo che sfida le regole fino a riscriverle, pochi nomi fanno rumore come quello di Pamela Anderson. Tra le protagoniste del glamour anni Novanta, presenza costante sulle copertine delle riviste patinate dell’epoca, la star ha di certo contribuito a dare corpo — e volto — ad un preciso immaginario.

Svariati anni dopo, però, ecco la sua vita prendere una piega decisamente inattesa con l’inizio di una rinascita sia professionale che estetica. Tra nuovi progetti cinematografici, pubblicazioni e red carpet, con la scelta di apparire sempre senza trucco l’attrice sta lentamente rimodellando il moderno concetto di bellezza, adesso più consapevole e autentica che mai.

Basti pensare che durante i recenti Style Awards di WWD è addirittura stata incoronata beauty icon, e non è affatto difficile capirne il perché: Pamela Anderson sta rivoluzionando tutto dall’interno, portando in superficie un tema intimo quale l’accettazione di sé e raccontando di come un approccio più minimalista abbia letteralmente cambiato la sua esistenza. Un insegnamento forte, che da personale è divenuto sociale.