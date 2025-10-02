Pamela Anderson, nuovo taglio e colore: sembra un’altra persona

IPA Pamela Anderson fa discutere: look bianco e ciabatte col tacco (da 600 dollari)

C’è chi dice che a 58 anni sia arrivato il momento di giocare con l’immagine più che mai, e Pamela Anderson ne è la prova vivente. La star che per decenni ha fatto sognare il mondo con i suoi capelli biondi, lunghi e voluminosi alla Baywatch, ha deciso di rompere con il passato e di sorprendere ancora una volta. Questa volta, però, la trasformazione è radicale: un nuovo taglio sfilato con frangia, in rame intenso, che ha lasciato tutti a bocca aperta durante la Paris Fashion Week. Un look che la rende irriconoscibile, al punto da sembrare quasi un’altra persona.

Pamela Anderson: riparte dal biondo al rame

Pamela Anderson ha detto addio al biondo, il suo segno distintivo da oltre trent’anni. Non più onde vaporose, non più blowout perfetti o raccolti da pin-up: ora sulla sua testa domina un copper shaggy cut, scalato, con frangia morbida che sfiora gli occhi. È un look volutamente imperfetto, più bohémien che hollywoodiano, pensato per spezzare ogni ricordo dei tempi passati.

IPA

L’occasione per mostrare la novità non poteva che essere Parigi, capitale mondiale della moda. Alla festa di Condé Nast, organizzata in concomitanza con la Paris Fashion Week.

La rivoluzione è stata immortalata dal fotografo Marco Bahler, che ha condiviso su Instagram scatti entusiasti: “Pamela looking fabulous with her new hair”. E in effetti l’effetto è stato dirompente. A guardarla bene, Anderson sembra aver ringiovanito, ma soprattutto appare libera dalle etichette. La diva bionda di Baywatch è lontana, oggi c’è una donna che sceglie di riscrivere la propria immagine senza temere i paragoni.

IPA

Le metamorfosi recenti: dal bob al Met Gala

Non è la prima volta, negli ultimi mesi, che Pamela Anderson ha sorpreso con colpi di forbice. A maggio aveva debuttato a New York con un bob netto, all’altezza del mento, in occasione del Tory Burch Foundation Honors Martha Stewart. Un cambio drastico già allora, con un look monocromatico composto da top a maniche lunghe e pantaloni ampi. Poi, al Met Gala 2025, aveva calcato il red carpet con un blunt bob biondo e baby bangs: un’immagine sofisticata, costruita su un abito scintillante firmato Tory Burch, ricamato con cristalli rossi, blu e argento, completato da sandali Manolo Blahnik e gioielli Pandora.

IPA

Il percorso di trasformazione era iniziato già nel dicembre 2024, quando aveva sorpreso a Los Angeles con una frangia netta e un abito in cashmere marrone di Bottega Veneta, lungo e strutturato, con silhouette a mantella e pumps Canalazzo della maison. Piccoli passi che ci avevano preparato a questa metamorfosi totale, ma che non avevano ancora osato stravolgere il colore.

IPA

Questa volta, invece, non c’è più spazio per compromessi: la Anderson ha cancellato l’icona bionda che l’ha resa leggenda, per diventare protagonista di una narrazione nuova, più adulta, più intima e sorprendentemente europea.

Una nuova filosofia di bellezza

Negli ultimi tempi Pamela Anderson ha parlato spesso della sua relazione con l’immagine e con la bellezza. A settembre, durante il lancio della Pandora Talisman Collection a New York, aveva dichiarato: “Sto cercando di trovare fiducia in modi diversi. Mi piace il viso acqua e sapone, e poi giocare con i gioielli. Niente di troppo sofisticato, ma qualcosa di significativo”.

IPA

E in effetti la scelta di lasciare il volto quasi nudo, senza make-up marcati, riflette una filosofia inedita per una donna che in passato aveva fatto del glamour un’armatura. Oggi il focus è sul corpo libero, sull’essere sé stessa senza i filtri di un’immagine obbligata. E il nuovo taglio di capelli è un passo ulteriore in questa direzione: più naturale, più vissuto, con una frangia che ricorda le attrici francesi degli anni Sessanta, lontanissima dalle onde californiane da copertina.

Il messaggio che manda, ancora una volta, è forte: a 58 anni Pamela Anderson non si aggrappa al passato, ma sceglie di reinventarsi. Non più bionda statuaria, ma donna consapevole che la bellezza sta nel cambiamento.