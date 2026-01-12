Pamela Anderson è definitivamente una "Beauty Icon", ed ora ha persino un look colorato nuovo di zecca: tutto sulla chioma rosa pallido dell'attrice a Los Angeles

IPA Pamela Anderson look WWD Style Awards

Nel pieno dell’era della sua (meritatissima) rinascita, Pamela Anderson non smette di stupire: l’ex star di Baywatch, serie cult dell’ottantanove, ha di certo trovato il proprio posto nell’immaginario contemporaneo rivelandosi quell’icona di bellezza senza tempo, e persino un’insospettabile fashion addicted, che sa sempre reinventarsi. Eccola dunque cogliere l’occasione dei WWD Style Awards di Los Angeles, dove ha effettivamente ricevuto il riconoscimento di Beauty Icon, per sfoggiare una clamorosa chioma ad effetto nuvola rosa pallido.

Pamela Anderson, la chioma rosa confetto che non ci aspettavamo da lei

A dire il vero, forse, avremmo dovuto aspettarci una mossa simile: ci troviamo di fronte ad un’evoluzione in qualche modo annunciata, seppur sorprendente, viste le tante metamorfosi di stile a cui abbiamo visto Pamela Anderson sottoporsi negli ultimi mesi, forse per sopperire al beauty look sempre acqua e sapone. Era passata dal biondo californiano — parte fondamentale della sua estetica di sempre — al rosso rame deciso durante la passata Fashion Week di Parigi, in front row allo show di Tom Ford.

Ci riferiamo al mullet di John Nollet, pettinato all’indietro e corredato da occhialoni da sole scuri, tanto che a primo acchito pareva difficile anche riconoscerla, trasformatosi subito dopo in boccoli voluminosissimi.

Tornata poi al suo colore naturale per appena qualche tempo, adesso la star ha voluto nuovamente adottare uno stile deciso, sebbene più soft del precedente: sulla base chiara il suo hair stylist di fiducia (lo stesso John Nollet) ha dato forma ad un’inedita interpretazione a dir poco fiabesca, regalando alla chioma dell’attrice delicatissime sfumature rosa cipria.

IPA

Parliamo di quello che in gergo viene chiamato strawberry blonde, tinta che se già era presente all’interno delle maggiori tendenze colore capelli del 2026 adesso schizzerà in vetta, e che per la serata dei WWD Style Awards è stato abilmente enfatizzato da una vaporosa cotonatura.

Prontissimi per riscuotere il premio, i capelli della nostra The Last Showgirl erano stati acconciati in ricci voluminosi e imponenti come quelli di Marilyn Monroe, messi in piega con le radici sollevate appositamente per rivelare il rosa chiarissimo. L’ispirazione dell’acconciatura proverrebbe in verità da quella di Jeanne Moreau in La Baie des Anges, film del 1963 di Jacques Demy, emblema del cinema francese anni Sessanta.

Pamela Anderson, il total black dal sapore retrò ai WWD Style Awards

In netto contrasto con il nuovo look, la mise scelta per la lieta evenienza è ricaduta sul caro vecchio total black: a Los Angeles Pamela Anderson ha infatti indossato un trench in raso tenuto chiuso in vita, con dei guanti satinati ton sur ton al di sotto, che spuntavano dalle ampie maniche, delle mules scure laccate dotate di tacco a spillo e degli occhiali squadrati da diva, a grandezza oversize.

IPA

Un ensemble dallo spiccato connotato retrò, e che forse proprio per questo non ha potuto che confermarci le sue potenzialità da immortale icona di stile.

