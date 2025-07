Pamela Anderson è tornata, e in grande stile: in questa nuova florida fase della sua carriera non si è scoperto solo un grande talento, ma anche una insospettabile icona fashion. Tutto sul look giallo burro a New York

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Pamela Anderson

Quello di Pamela Anderson è un ritorno a tutti gli effetti, uno in grande, grandissimo stile: questo 2025 sta tracciando senza dubbio un nuovo traguardo nella carriera dell’attrice simbolo degli anni Ottanta, per lungo tempo sopraffatta dall’etichetta di sex symbol che il ruolo della provocante C.J Parker in Baywatch le aveva incollato addosso.

Dopo averla ammirata nelle scintillanti vesti della protagonista dell’ultima pellicola drammatica di Gia Coppola, The Last Showgirl, la stiamo vedendo godersi una nuova e florida fase della sua carriera. Una fase meritata e forse un pizzico inattesa, esattamente come la stoffa da verace fashionista emersa.

Pamela Anderson risplende in un total look giallo burro a New York

Recentemente tornata sotto i riflettori, e finalmente vien da dire, Pamela Anderson sta strategicamente sfoderando tutte le sue potenzialità da vera icona di stile: impegnata nella promozione del sequel di Una Pallottola Spuntata, commedia del 1988 che la vede sul grande schermo di fianco a Liam Neeson, l’ex star di Baywatch sta stupendo tutti a colpi di incredibili abiti da sera, gonne midi eleganti e accessori inaspettati. Così, mentre velocemente dilaga il chiacchiericcio in merito al presunto flirt con il suo co-protagonista, eccola silenziosamente accaparrarsi il titolo di star meglio vestita di Hollywood.

Il ritorno in auge di Pamela Anderson, rimasta a lungo nell’ombra di un personaggio troppo più grande di lei, forse scomodo e limitante, è coinciso infatti anche con la scelta di un guardaroba senza precedenti, fatto di capi ricercati e linee essenziali, e non di certo per caso: a seguirla è il noto stylist Bailey Moon, intento a riflettere la svolta di carriera attualmente in corso. I look sono rilassati e contemporanei, in modo da mantenere al centro la bellezza acqua e sapone – ma per davvero – della cinquantottenne.

Così, se le tenute da red carpet risultano dense d’un fascino immortale, quello alla vecchia Hollywood per intenderci, tra silhouette a trapezio, maestosi strascichi e scollature scenografiche, per tutti i giorni a regnare è l’essenzialità.

IPA

La vediamo in foto sfilare per le strade della Grande Mela, mentre degnamente si dirige ad affrontare l’ospitata al Late Night With Seth Meyers: una volta svelato l’animo da autentica fashionista sarebbe mai potuto mancare all’appello il giallo burro?

Punto focale della mise è un abito accollato in misura midi, con tanto di strascico e fascia di pizzo ad impreziosire l’estremità della gonna, sormontato da un importante capospalla: si tratta di un blazer oversize, dalla texture lucente, color champagne, a rischiarare ancor di più l’insieme. Collant velate bianche, sandali con cinturino nude, mini bag ghiaccio e occhiali da sole scuri mettono il punto.

Pamela Anderson e Liam Neeson sempre più vicini: è o non è amore?

L’amore è nell’aria, a Hollywood: sempre più vicini, Pamela Anderson e Liam Neeson stanno facendo sognare ad occhi aperti ogni inguaribile romantico in circolazione. Galeotto fu il set del sequel di Una pallottola spuntata, a vederli entrambi tra i personaggi principali: tutto è iniziato quando, sul red carpet londinese dell’iconica commedia anni Novanta, i due attori avevano mostrato una certa complicità, tanto spiccata da scambiarsi persino un bacio – sulla guancia – ad alimentare il chiacchiericcio.

Nessuno dei due ha invero confermato o smentito i gossip, ma in compenso è stata una fonte a entrambi vicina a rivelare che i due sarebbero effettivamente innamorati. “È una storia d’amore in erba, nelle fasi iniziali. È sincera ed è chiaro che sono innamorati l’uno dell’altra“. Stando a quanto dichiarato i due attori starebbero “godendo della reciproca compagnia”, mentre continua il periodo di promozione del film da poco nelle sale.