Pamela Anderson e Liam Neeson sempre più vicini: “È chiaro che si amano”

È nata una nuova coppia a Hollywood: stiamo parlando di Pamela Anderson e Liam Neeson, che appaiono sempre più vicini. Già sul red carpet londinese di Una pallottola spuntata, sequel dell’iconica commedia degli anni Novanta, i due attori avevano mostrato una certa intesa e tanta complicità, tanto da scambiarsi un bacio – sulla guancia – che ha alimentato le voci di un amore appena sbocciato. Né la splendida protagonista di Baywatch né il celebre attore di Schindler’s List hanno commentato i gossip riguardo la loro (presunta) relazione, ma una fonte ha rivelato che i due sarebbero innamorati.

Pamela Anderson e Liam Neeson stanno insieme: la conferma della storia d’amore

Sarebbe sbocciato l’amore sul set di Una pallottola spuntata tra i due protagonisti Pamela Anderson e Liam Neeson. Dopo settimane di indiscrezioni – alimentati dagli stessi attori con dichiarazioni allusive e un bacio sulla guancia sul red carpet londinese del film – è stata una fonte a confermare la storia tra i due.

Un insider ha dichiarato a People: “È una storia d’amore in erba, nelle fasi iniziali. È sincera ed è chiaro che sono innamorati l’uno dell’altra“. Stando a quanto dichiarato dalla fonte, le due star starebbero “godendo della reciproca compagnia”, mentre promuovono la commedia di cui sono i protagonisti.

I due attori non hanno né confermato né smentito la relazione, ma continuano a giocare e scherzare con la stampa sulla loro innegabile complicità, tanto da far finta di essere sorpresi a baciarsi in diretta tv durante un’ospitata al Today Show. Che il loro sia un legame speciale l’aveva dimostrato già qualche tempo fa lo stesso Neeson, quando sempre a People, nell’ottobre del 2024, aveva affermato di essere “follemente innamorato di lei“. “È semplicemente fantastico lavorare con lei”, aveva detto all’epoca. “Non potrò mai farle abbastanza complimenti, sono onesto”.

Pamela Anderson e Liam Neeson, la complicità sul set

I due attori non hanno mai nascosto di avere una grande complicità: Pamela Anderson ha detto in più di un’occasione di aver collaborato con grande piacere con il collega, definendolo come “il perfetto gentiluomo” capace di tirare “fuori il meglio di te… con rispetto, gentilezza e profondità di esperienza. È stato un onore assoluto lavorare con lui”.

In una chiacchierata, poi pubblicata, in cui i due si intervistavano a vicenda, Leeson ha dichiarato: “Sono rimasto davvero colpito dal tuo essere così presente. Ho capito subito che tra noi c’era una certa alchimia”. Stessa affermazione dell’attrice che infatti ha detto: “Sì, abbiamo avuto subito una certa sintonia. Ero solo curiosa di sapere dove ci avrebbe portato nel film. È stato davvero bello”.

Parlando con la rivista You, la star di Baywatch ha parlato del loro rapporto: “Abbiamo un legame molto sincero e affettuoso”, ha detto. Neeson non ha esitato ad ammettere che la sua parte preferita delle riprese sono state le scene di sesso con la sua co-protagonista. E, alla domanda se sarebbero disposti a girare un sequel del film, non hanno lasciato spazio a dubbi. “Senza pensarci due volte”, ha risposto lui. “Lo seguirò ovunque”, ha aggiunto lei.