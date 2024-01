Pamela Anderson ancora al naturale: “La bellezza è autenticità”

Pamela Anderson, 56 anni, si mostra completamente struccata per promuovere la sua linea di prodotti per la cura della pelle: "La bellezza significa celebrare l'autenticità"

Pamela Anderson l’ha rifatto. Dopo le ultime apparizioni alla Paris Fashion Week di settembre 2023 e ai Fashion Awards di dicembre, al naturale, che avevano fatto gridare ad una rivoluzione nello showbiz, un “atto di coraggio estremo“, l’ex bagnina più sexy del mondo ha pubblicato un video sui suoi social, per promuovere la sua nuova linea di prodotti per la pelle Sonsie Beauty, mostrandosi nuovamente senza un filo di trucco.

Pamela Anderson, la bellezza è autenticità

Pamela, per promuovere i prodotti dell’azienda di cui è co-fondatrice e proprietaria, ha postato un video in cui la si vede, bellissima e al naturale, nell’isola canadese in cui vive, in cui dice: “Sonsie è un’azienda emergente, bellissima, vegana e cruelty-free per la cura della pelle, con un messaggio importante che voglio contribuire a condividere con il mondo”.

“Per me, la vera bellezza consiste nel celebrare l’autenticità. Voglio assomigliare a me stessa, sentirmi sempre me stessa, e questo significa prendermi cura di me, dentro e fuori”.

Pamela, va detto, ha cominciato a mostrarsi gradualmente senza trucco dopo la morte della sua truccatrice storica Alexis Vogel, avvenuta nel 2019.

Pamela Anderson: “Sono le differenze a renderci belli”

La Anderson ha aggiunto che sono le nostre differenze a renderci belli e interessanti gli uni per gli altri. “L’obiettivo è realizzare il nostro scopo sulla terra, che comincia con il credere in noi stessi e avere il coraggio ad essere ciò che nessun altro è, e trovare la forza in questo”.

‘Sono così orgogliosa di far parte di questo mondo… e alle mie condizioni, finalmente. Abbiamo così tanto pianificato in questo progetto e non vedo l’ora di condividerlo con voi”.

Pamela Anderson, il 2023 l’anno della liberazione

Il 2023 è stato per Pamela un anno importantissimo, pieno di progetti che l’hanno vista protagonista e che l’hanno messa a nudo, nel senso più spirituale del termine.

Prima ha pubblicato il suo libro di memorie Love, Pamela, poi ha recitato nel documentario Netlifx Pamela, A Love Story.

Entrambi i progetti le hanno permesso di discutere della sua vita con candore disarmante, mettendo a nudo la sua anima riguardo a una serie di eventi traumatici, tra cui la storia di violenza sessuale subita e lo scandalo del sex tape che l’ha resa famosa in tutto il mondo.

Suo figlio Brandon Lee, che ha prodotto Pamela, A Love Story, ha osservato qualche mese fa che il documentario ha già avuto un impatto super positivo sulla sua vita.

Brandon, ha detto in una intervista a People che la percezione pubblica di sua madre sembra essere cambiata dopo la messa in onda del biopic: “La gente da da lei e le dice cose del tipo: ‘Non mi piacevi, pensavo che facessi tutte queste cose per la fama e il guadagno personale, ma ora mi piaci. Sei una persona vera’”.

Se Pamela cerca e vuole l’autenticità, l’obiettivo è già stato in parte raggiunto. La bagnina super sexy degli anni ’90, ormai, è decisamente al largo.