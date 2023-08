Pamela Anderson senza filtri, il selfie a 56 anni su Instagram: “Non è mai troppo tardi”

Fonte: IPA Pamela Anderson, il selfie senza trucco conquista i fan

Sembra quasi irriconoscibile con il volto senza trucco e quelle adorabili lentiggini in bella mostra. Eppure è proprio lei, Pamela Anderson, la prorompente bomba sexy che negli anni Novanta ha fatto impazzire milioni di fan sin dalle sue corse in spiaggia da bagnina di Baywatch. Lei che ha vissuto mille vite e mille amori tormentati, oggi è un’altra donna e il selfie che ha voluto condividere su Instagram lo dimostra. Senza filtri, senza inganno, soltanto sé stessa a 56 anni con l’equilibrio ritrovato.

Pamela Anderson senza filtri, a 56 anni non si nasconde più

“Non è mai troppo tardi per fiorire”, ha scritto l’iconica attrice di Baywatch a corredo di un selfie che ha immediatamente conquistato i follower. Un pensiero che è perfettamente in linea con la nuova Pamela Anderson, lontana dai fasti dei riflettori e dagli scandali che per tutta la vita hanno camminato a braccetto con il suo nome.

A 56 anni, compiuti lo scorso luglio, la Anderson ha deciso di cambiare. Che poi è semplicemente il risultato di una nuova consapevolezza di sé, di nuove priorità. Prima di ogni altra cosa adesso c’è lei, con i suoi bisogni e la voglia di serenità, che sta mettendo in pratica con un mood decisamente diverso da quello a cui ci ha abituati. Gli amori tormentati sono soltanto un lontano ricordo, oggi c’è una donna che ha scelto di amarsi nella maniera più semplice e pura possibile.

Perché Pamela Anderson ha smesso di truccarsi

Scegliere di condividere un selfie senza make up non è stato casuale. In un’intima intervista a Elle, pubblicata appena qualche settimana fa, l’attrice ha spiegato che quella di non truccarsi più è stata una decisione pienamente consapevole, seguita alla scomparsa di Alexis Vogel, sua amica e truccatrice storica.

L’artista è morta a causa di un cancro al seno che se l’è portata via a soli 61 anni e da quel momento la Anderson ha cominciato a guardarsi sotto un’altra luce. “È stata un’esperienza liberatoria, divertente e un po’ ribelle – ha raccontato nell’intervista -. Alexis era la migliore e quando è morta ho sentito che per me sarebbe stato meglio smettere di truccarmi (…). Ho notato che c’erano tutte queste persone che si truccavano ed è proprio da me andare controcorrente e fare l’opposto di quello che fanno tutti”.

Addio make up eccentrici e super marcati, basta con gli abiti aderenti e audaci. Oggi alla nuova Pamela bastano un maglione color cipria e la sua essenza per sentirsi davvero realizzata.

Pamela Anderson, la nuova vita dell’icona sexy di Hollywood

Parlare di nuova vita potrebbe sembrare esagerato, ma i cambiamenti di Pamela Anderson non hanno a che vedere soltanto con il trucco o il modo di vestire. Oggi è single ma affatto infelice e ha riscoperto il piacere di vivere una vita più “romantica”, come lei stessa l’ha definita.

La fattoria che fu dei nonni sull’isola di Vancouver è diventata il suo nido, lì vive con i suoi cinque cani e sta benissimo da sola: “Sono sicura che sarebbe bello se ci fosse qualcun altro nella mia vita che volesse la stessa cosa, ma non l’ho mai incontrato ha ammesso -. (…) Non ho bisogno di qualcuno che mi porti delle rose. Ho appena piantato cento cespugli di rose. Posso averle quando voglio e sono le mie rose preferite”.