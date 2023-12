Fonte: IPA Elisabetta Canalis

“Quando non esistevano i filtri”. Non è una questione di Vip al naturale, quanto una riflessione sulla bellezza: come è stato rivoluzionato il concetto durante gli ultimi anni? Dopo il boom dei social media siamo abituati a vedere centinaia di foto ogni giorno, e (quasi sempre) con filtri. Persino le star hollywoodiane li usano, per nascondere difetti, per raggiungere un livello di perfezione ancor più elevato. In questo contesto si inserisce Elisabetta Canalis, indimenticabile Velina di Striscia la Notizia, che ha voluto condividere degli scatti del passato a opera di Luigi Zomparelli.

Elisabetta Canalis, la foto del passato

Indimenticabile, bellissima, giovanissima: è Elisabetta Canalis quella che vediamo nelle foto presenti all’interno del carosello condiviso su Instagram. Una versione certamente giovane, è vero: “A little little crumb. Quando non esistevano i filtri ma esistevano le pinzette per sopracciglia. Credo che qua fossi a Buona Domenica quando la conduceva Costanzo con Paola Barale. C’erano le letterine e c’eravamo noi al secondo o terzo anno di TV. Grazie Luigi Zomparelli per questa sorpresa”, ha scritto la Canalis.

In modo unanime, nella sezione commenti, in tanti hanno fatto notare: “Quando i volti non erano tutti uguali e plastici”. Ma non solo: anche il make-up appare ben diverso da come lo intendiamo oggi. “Quando la bellezza era naturale e non filler e botulino”. Al di là della questione meramente estetica però, non si può non notare la totale assenza di filtri, che oggi vengono usati in modo quasi spasmodico sui social. L’uso eccessivo dei filtri ha inevitabilmente alterato il concetto di bellezza. In alcuni casi, infatti, si parla di “filtri tossici”, perché mostrano una realtà che di fatto non esiste.

Il concetto di bellezza naturale oggi

Così, da qualche anno, forse per manifestare il proprio disagio nei confronti della ricerca della perfezione a tutti i costi, sono molte le star e le vip che hanno deciso di rinunciare ai filtri. Certo, la Canalis ha condiviso uno scatto del passato, di quando era giovanissima, ma più volte ha scelto di mostrarsi senza trucco e senza filtri. Al naturale.

Al di là dei filtri, però, c’è sempre di più la sensazione che la bellezza venga accostata alla consapevolezza e alla naturalezza. Perché, proprio con l’introduzione delle migliori tecniche di postproduzione, tutti vogliono vedere la persona e non più il volto. La bellezza è diventata anche maggiormente inclusiva. Possiamo dire che, alla fine, la nostra è un’epoca dominata dai contrasti, da chi non si separa mai dal proprio filtro preferito e da chi invece inneggia alla bellezza naturale come filosofia di vita.

Basti pensare a Pamela Anderson, che si è presentata alla Paris Fashion Week senza un filo di trucco, o ancora ai capelli grigi delle star più amate. Il tempo passa, si invecchia, si notano le prime rughe di espressione, ma chi ha detto che non si possa essere bellissime in ogni caso? Forse, un giorno, assoceremo la bellezza ad altri parametri, ad altri aspetti. O forse non faremo mai a meno dei filtri. Solamente il tempo (e il cambiamento) che verrà potrà dirlo.