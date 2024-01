Benvenuto 2024: Elisabetta Canalis vince con un look strepitoso

La medaglia d’oro per il look più seducente di inizio 2024 lo vince Elisabetta Canalis con un vestito incredibile che lascia ben poco all’immaginazione. Seconda Belen in bianco e terza la Blasi montanara

Fonte: IPA Elisabetta Canalis a Los Angeles, dicembre 2023

Se il buongiorno si vede dal mattino, questo 2024 per alcuni vip sarà senza dubbio “caldissimo”. Tra mete esotiche e vacanze sulle neve ma in dolce compagnia, le celeb hanno cominciato alla grande e alcune di loro hanno salutato il nuovo anno con dei look mozzafiato, che non sono passati inosservati e hanno fatto esultare i follower.

La medaglia d’oro la vince senza dubbio Elisabetta Canalis, che a 40 anni passati (da un pezzo) non molla lo scettro di regina di Instagram e dalle calde temperature di Los Angeles si è potuta permettere un outfit incredibile e strabiliante. Un abito rosso composto da una gonna lunga con spacco vertiginoso, un top a reggiseno e semplici lacci a unire il sopra e il sotto. Per un effetto incredibile sul suo corpo perfetto, modellato da anni di kickboxing.

Scontato il boom di like e commenti al post, anche perché Eli riesce nell’incredibile intento di piacere indistintamente a uomini e donne, a differenza di tante colleghe bersaglio continuo di invidia e cattiveria femminile. Evidentemente la Canalis, allontanandosi dall’Italia e dai paparazzi, qualcosa ci ha guadagnato.

Medaglia d’argento per Belen, in bianco Natale, in quel di Albereta, località della Franciacorta di origine del compagno Elio, dove la conduttrice ha trascorso il Natale.

Per il Capodanno, poi, la Rodriguez, per allontanarsi dal gossip che l’ha rincorsa nelle ultime settimane (prima per la querelle con Spinalbese in merito alla figlia, poi per i presunti tradimenti di De Martino, con Marcuzzi e non solo, che stanno monopolizzando i media in questi giorni) e tutto il suo clan, figli, genitori, sorella, fratello e cognati vari, si è spostata in Argentina, dove oltra a godersi il caldo della stagione estiva dall’altra parte del mondo, ha cominciato a deliziare i follower postando foto in bikini.

Chiude il podio Ilary Blasi, volata in montagna con Bastian e Isabel per un Natale sulla neve. A Capodanno è stata raggiunta dalla manager Graziella Lopedota, capo dell’agenzia Notoria, e dalla ormai inseparabile amica del cuore Michelle Hunziker (anche lei della squadra di Gra), che le ha fatto da maestra di sci.

Un look montanaro per la bella Ilary che non ha però rinunciato allo stile.