White party di Diletta Leotta: i look più belli prima delle nozze

Fonte: IPA Diletta Leotta

C’è un colore leitmotiv al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, ed è il bianco. La presentatrice ha convocato gli amici, tra cui tante star, a Vulcano per i festeggiamenti delle sue nozze e tutti sono apparsi vestiti con un solo colore, dal momento in cui si sono fotografati alle Eolie. La sera prima del grande giorno la Leotta ha organizzato un White Party di cui sono trapelate le foto di Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, che ovviamente hanno onorato il dress-code richiesto.

Il look di Chiara Ferragni: abito lungo senza reggiseno, con ampia scollatura sulla schiena

L’abito minimalista e lungo di Chiara Ferragni, con cui si è concessa una pioggia di scatti a Vulcano insieme a Manuele Mameli, dove si è presentata per il matrimonio di Diletta e Loris, è stato più contestato che apprezzato sui social. D’altronde non è un momento in cui l’influencer possa definirsi amata dal pubblico. Ma la sua nonchalance e il suo fare finta di niente si rispecchia anche (e soprattutto) in queste occasioni pubbliche.

Per rispettare il dress-code dell’evento la Ferragni ha scelto un vestito color latte trasparente e fasciante, lungo fino alle caviglie. L’abito aveva un’allacciatura al collo e altri lacci che si chiudevano proprio sopra il lato B. Non si è fatta mancare neanche una scollatura profonda che mostrava la schiena e parte del seno.

Chiara Ferragni ha abbinato al look uno chignon strettissimo, un make up illuminante e un paio di maxi orecchini dorati a forma di conchiglia (o merendina girella, a seconda dei punti di vista). Le scarpe nere hanno suscitato perplessità per l’eccessivo contrasto cromatico.

Il look di Elisabetta Canalis: abito bianco con coppe

Anche Elisabetta Canalis si è presentata a Vulcano con un cosiddetto “milkdress” (abito da nutrice) aderente e con la scollatura sottolineata dalle coppe. Naturalmente anche la showgirl si è presentata in bianco, e con una mini-borsa di paglia a secchiello. Nella foto che è stata postata da Elisabetta nelle storie ed è stata poi ripresa dalla sua fanpage ufficiale, la vediamo proprio insieme alla sposa. Diletta Leotta ha un drink in mano e indossa un tubino bianco con spalline e un piccolo strascico.

Qualche ora prima Diletta Leotta era stata immortalata anche da Chiara Ferragni con un kimono di pizzo, rigorosamente bianco, senza trucco e pronta a godersi l’imminente week-end di festa. Che il bianco fosse un colore fondamentale in questo matrimonio si era già capito durante l’addio al nubilato a Ibiza, dove la Leotta ha sfoggiato una creazione di Atelier Emé ovviamente sempre in versione total white.

Nelle Storie di Instagram si sono intravisti altri vip in arrivo o in festa: Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. La serata in bianco è finita con una discoteca scatenata al Therasia Resort. Anche Loris Karius ha postato una foto in cui indossa occhiali da sole e una camicia bianca.

La cerimonia avrà luogo a Vulcani il 22 giugno, aprendo la bridal season con un evento sfarzoso e con centinaia di invitati.