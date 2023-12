Un weekend lontano da tutte le critiche, da ogni polemica legata a Unica: Ilary Blasi, in realtà, è uscita vincitrice dopo il docufilm Unica. La verità ripaga sempre, ed è proprio così. Durante il weekend, ha scelto di allontanarsi dalla frenesia romana per riposarsi a St. Moritz, una vacanza sulla neve insieme al compagno, l’imprenditore Bastian Muller, e alla figlia Chanel Totti, che ha sostenuto la madre pubblicamente dopo il docufilm.

Ilary Blasi, vacanza sulla neve a St. Moritz

Unica è finito al centro del chiacchiericcio, e del resto è stato pubblicato proprio per questo. Ilary Blasi ha raccontato la fine (e l’inizio) del suo matrimonio con Francesco Totti: i tradimenti, i sospetti, gli indizi. Nel weekend di festa del ponte dell’Immacolata, la Blasi ha ignorato qualsiasi polemica a favore del relax più assoluto, fuggendo “romanticamente” a St. Moritz. Una cornice da sogno, e molti vip si sono recati proprio lì per le feste (tra cui Fedez e Chiara Ferragni).

Ad aggiornare i follower sul suo ultimo viaggio è Ilary Blasi stessa sui social: prima ha condiviso qualche foto della vacanza nelle stories, e poi ha pubblicato due scatti. Come sempre, look da 10 e lode per la Blasi, vera ispirazione di stile. Insieme a lei c’è naturalmente il compagno, Bastian Muller, e la figlia Chanel, con il fidanzato Cristian Babalus. La coppia ama molto i viaggi: solamente poco tempo fa è stata a New York per l’anniversario, ma sono tornati presto per la nascita del nipotino della Blasi.

Anche Totti è stato in vacanza a New York insieme a Noemi Bocchi (è scattato l’accertamento fiscale per l’ex calciatore). La sua risposta a Unica? Non ha intenzione di dare la sua versione con “Unico”, stando alle parole dell’amico fraterno Alex Nuccetelli. “Francesco è stato dipinto nel documentario in modo diverso da quello che è in realtà. Non viene mai citato il bene che ha fatto a questa famiglia. La sorella Silvia ha iniziato un altro lavoro grazie a lui. Penso che oggi il suo patrimonio si sia diviso, nonostante un matrimonio in separazione dei beni. Non è un documentario oggettivo”. Un docufilm che racconta una verità, sì, quella della Blasi. Ma Totti non replicherà: “Non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui Rolex e mi hanno crocifisso. Voglio pensare ai miei figli e andare avanti. Mi sono stancato”.

Il look di Ilary Blasi sulla neve

Ilary Blasi è una grande amante delle firme e della moda: anche sulla neve, è super stilosa. La sua tuta da sci, in effetti, è firmata Emporio Armani: giacca teddy, tuta da sci bianca e un paio di stivali molto chic. Decisamente è il look perfetto da copiare per le vacanze sulla neve, ma dobbiamo dire che il cambio di colore è stato azzeccatissimo. Un bel colore caramello che esalta e valorizza il suo volto, senza imperfezioni, e che nel complesso l’ha ringiovanita. Nella seconda foto del carosello su Instagram, una volta dismessi i panni della sciatrice, la Blasi ha optato per un look più glamour: cappotto fluffy in pelliccia e dolcevita nero, con mini bag a tracolla Chanel dal valore di 4mila euro.