Ilary Blasi è incinta? Nell’epoca dei social i fan sono sempre a caccia del dettaglio: la conduttrice si è recata a St. Moritz per le vacanze con il compagno, l’imprenditore Bastian Muller. Dopo New York, dove hanno festeggiato il primo anniversario, sono volati dunque al freddo, in montagna. Dal momento in cui la Blasi non ha sciato, le indiscrezioni su una presunta gravidanza sono state molteplici. Ma è davvero così?

Ilary Blasi incinta: perché non ha sciato a St. Moritz

Nessun fiocco rosa o azzurro in casa Blasi, o almeno non per Ilary: la sorella Melory ha dato alla luce il suo secondo figlio non poche settimane fa, John. Dopo il successo (e le inevitabili critiche) con il docufilm Unica, per la Blasi è un periodo di rinnovata felicità e serenità insieme a Bastian Muller e alla sua famiglia. Famiglia che, almeno per il momento, non starebbe per allargarsi, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela per Dagospia.

L’ipotesi è stata rilanciata sui social, in particolare sul profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano: una utente si è soffermata sulla volontà di Ilary Blasi di non sciare a St. Moritz. Tanto è bastato per far circolare l’indiscrezione un po’ ovunque, che è stata presto smentita. “Ipotesi che viene esclusa da persone a lei vicine, perché non ha sciato? Tutta colpa di qualche problemino al menisco“, ha riportato Dagospia. Insomma, è questo il motivo per cui non ha sciato: nessuna dolce attesa per la Blasi.

L’ironia di Fiorello su Ilary Blasi e Noemi Bocchi

“Non ha mai messo gli sci ai piedi. Il motivo? Per i più la showgirl sarebbe in dolce attesa“. L’indiscrezione è stata smentita, dunque: non ci sarebbe nessuna cicogna in volo. Ovviamente, Fiorello non ha perso tempo e ha commentato ironicamente. “È una bella cosa quando nasce un bambino. Come lo chiamerà? Unico“. Naturalmente il riferimento al docufilm è presto servito. E, tra l’altro, sempre a Viva Rai2!, aveva ironizzato anche sull’altro presunto figlio in arrivo, quello di Francesco Totti e Noemi Bocchi. “Se femmina, si chiamerà Ripicca”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi vogliono un figlio insieme

La vicenda, in realtà, è ben più intricata. Ilary Blasi, in effetti, ha ammesso più volte di non avere intenzione di fare altri figli. Un desiderio incompatibile con quello di Francesco Totti, che invece avrebbe voluto cinque figli. E che pare stia provando ad averlo con l’attuale compagna Noemi Bocchi, secondo le indiscrezioni. Almeno per il momento, però, non è giunta nessuna smentita o conferma da nessuna delle parti coinvolte, visto anche il tema delicato e personale.

Quello che è certo è che ambedue gli ex sono andati avanti e hanno costruito un nuovo equilibrio. La Blasi con Muller, con cui le cose stanno procedendo al meglio, tra viaggi romantici e amore da favola. Così è per Francesco Totti, che invece si è concentrato sulla sua storia d’amore con Noemi Bocchi: anche loro sono volati a New York di recente. In ogni caso, non ci sono gravidanze all’orizzonte. Per ora, ma il gossip è sempre pronto a ricredersi.