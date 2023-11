Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Ilary Blasi è di nuovo zia: l’annuncio è stato dato a mezzo social nella giornata di ieri 25 novembre 2023. La sorella Melory Blasi, che aspettava il secondo figlio dal marito Tiziano Panucci, con cui è convolata a nozze sei anni fa, ha dato alla luce un maschietto. Un fratellino, dunque, per la sorella maggiore Jolie, nata nel 2021. Al momento della nascita, la Blasi si trovava a New York, per festeggiare il primo anniversario e il Thanksgiving Day insieme al compagno Bastian Muller.

Ilary Blasi di nuovo zia: è nato il figlio della sorella Melory Blasi

La famiglia Blasi si è allargata dopo la nascita del bimbo, di cui ancora non si conosce il nome. L’annuncio è arrivato con una stories su Instagram di Melory Blasi, che nella serata del 25 novembre 2023 ha scritto: “E all’improvviso arrivi tu”. Poco dopo, la sorella Ilary ha ricondiviso la story su Instagram, scrivendo: “Non vedo l’ora di conoscerlo“, e mostrando alcuni scatti del Giorno del Ringraziamento in America insieme a Bastian Muller.

Per Melory Blasi, è il secondo figlio, essendo già mamma della dolcissima Jolie, nata nel 2021, che ora si prepara a essere la sorella maggiore. Dopo l’annuncio della gravidanza e il video del gender reveal party, Melory ha mostrato spesso foto e video della seconda gravidanza, condividendo con i follower tutta la felicità per la dolce attesa.

La zia Ilary Blasi, però, non è a Roma, bensì a New York, dove è fuggita alla vigilia del debutto di Unica su Netflix, il docufilm che ha fatto luce sulla fine della sua storia d’amore con Francesco Totti. La Blasi ha mostrato tutto il suo dolore per essere stata tradita dall’uomo con cui ha trascorso ben vent’anni di vita e da cui ha avuto gli amatissimi figli Cristian, Chanel e Isabel. Proprio Chanel ha voluto sostenere apertamente la mamma, dicendosi fiera di lei. A New York, intanto, ha festeggiato il primo anniversario dell’amore con Muller, l’imprenditore che le ha ridato la speranza nell’amore. Ma ha già preso il volo di ritorno verso Roma: è partita alle 18.00 (orario di New York) insieme a Bastian per correre a conoscere il nipotino e sostenere la sorella.

Chi è Melory Blasi, la sorella di Ilary

La Blasi ha due sorelle: Silvia e Melory. Proprio Melory lavora come ortottista e assistente in oftalmologia. Ambedue non fanno parte del mondo dello spettacolo; Ilary è la sorella di mezzo, ma è assolutamente legata a entrambe, sostenendo sempre la sua famiglia. Melory ha seguito la sua passione laureandosi nel 2012 in ortottica, conseguendo infine una seconda laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. Contrariamente a Silvia, che si è occupata proprio dell’immagine pubblica e della comunicazione dell’ex cognato, Francesco Totti, Melory è l’unica a non occuparsi delle attività imprenditoriali della famiglia Blasi.

Per quanto riguarda la vita privata, Melory si è sposata nel 2017 con Tiziano Panucci, e per l’occasione è stata proprio la sorella Ilary a farle da testimone di nozze. Nel 2021 è diventata mamma di Jolie – sempre Ilary è madrina di battesimo – e ora è arrivato anche il secondo figlio, un maschietto.