Fonte: IPA Ilary Blasi e Bastian Müller

Ilary Blasi non potrebbe essere più felice. Il suo compleanno è stato festeggiato in ritardo ma all’insegna dell’amore, soprattutto quello che prova per il suo fidanzato Bastian Müller dal quale è apparsa ormai inseparabile. Lui è infatti presente in tutte le occasioni importanti della sua vita e sembra andare molto d’accordo anche con i suoi figli, che l’hanno accolto in famiglia con grande maturità. Per la festa dei suoi 43 anni ha preferito circondarsi di semplicità, con i suoi affetti e dell’ottima carne grigliata, che ha fatto da anticamera al taglio di una torta davvero speciale.

Ilary compie 43 anni, cosa c’era scritto sulla torta

“43 anni di… dopo pranzo ognuno a casa sua”, si legge sulla torta di compleanno che la sua famiglia ha fatto preparare per lei e nella quale hanno voluto mettere una scritta che la rappresenta perfettamente. A rivelare la ragione di questa scelta è sua sorella Melory, presente alla festa con i bambini, che in una delle sue stories su Instagram ha specificato che la frase – che ha divertito tutti – voleva riferirsi alla proverbiale ospitalità di Ilary Blasi che per l’occasione ha però aperto la villa che condivideva con Totti e che a seguito della prima udienza è stata assegnata a lei.

La piscina non mente: si tratta proprio della grande casa che la conduttrice romana aveva pensato con suo marito Francesco Totti e nella quale lui era rimasto a vivere anche dopo la separazione. Dopotutto, le dimensioni della residenza lo permettevano e pareva pure difficile che potessero incontrarsi anche se si trovavano entrambi a casa. A distanza di mesi dall’annuncio disgiunto del divorzio, l’ex numero 10 della Roma ha però preferito lasciare l’abitazione per cercare qualcosa di nuovo insieme alla sua compagna Noemi Bocchi, con la quale ha voltato pagina.

Chi era presente alla festa di Ilary Blasi

Di rientro dal viaggio in Cappadocia che ha condiviso con il suo fidanzato e con i tre inseparabili figli – Christian, Chanel e Isabel – Ilary Blasi è tornata in Italia e ha aperto le porte della sua villa alla grande famiglia che l’ha sostenuta nei momenti più difficili. C’erano tutti, dalle sorelle ai figli ai quali è legatissima fino agli amati nipotini che si sono divertiti sul prato, nei pressi della piscina, tra corse e giochi.

Il fidanzato Bastian Müller è stato una grande presenza all’interno della festa, mentre lei si è lasciata andare a qualche dimostrazione inedita d’affetto sedendosi sulle sue gambe e ridendo felice come una ragazzina. Nonostante sia un personaggio noto e amato dal pubblico, infatti, ha preferito tenere riservata questa relazione e godersela senza che fosse guastata dai pettegolezzi. Se n’erano sentiti già troppi per la sua separazione dal marito, che è in attesa dell’udienza finale. Intanto, lontana dalla tv, sta portando avanti i suoi progetti personali e si sta godendo la famiglia alla quale non ha mai rinunciato. I suoi figli sono sempre stati al primo posto, anche quando il lavoro l’ha tenuta separata da loro. Li abbiamo visti perfino sul palco del Grande Fratello Vip, dove hanno raggiunto la loro madre – allora conduttrice – per supportarla durante la finale.