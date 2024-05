Jannik Sinner, chi è la nuova fidanzata Anna Kalinskaya

Fonte: IPA/Getty Images Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

In attesa di tornare in campo Jannik Sinner si starebbe godendo un nuovo amore. Stando agli ultimi gossip il tennista altoatesino avrebbe detto addio dopo quattro anni alla fidanzata storica, l’influencer Maria Braccini, per vivere una nuova relazione con Anna Kalinskaya. Quest’ultima sarebbe stata avvistata in questi giorni a Torino dove lo sportivo 22enne sta curando al J Medical il suo problema all’anca che l’ha tenuto lontano dagli Internazionali di Roma.

Chi è Anna Kalinskaya, la nuova fidanzata di Jannik Sinner

Stando ad alcune indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere della Sera, Anna Kalinskaya è andata ad allenarsi al Circolo Eridano di Torino presso la Next Tennis Academy, la scuola di tennis dove, lo stesso giorno, Jannik Sinner ha scattato diverse fotografie con dei bambini e ragazzini presenti. Per molti non una casualità e sul web sono in tanti ad approvare questa presunta nuova relazione. Inoltre Sinner ha iniziato di recente a seguire su Instagram Anna mentre la Kalinskaya non è ancora una follower di Jannik.

Per il momento non ci sono foto di questa frequentazione: del resto il vincitore dell’Australian Open è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata. Anche la liaison con Maria Braccini è stata vissuta nel massimo riserbo. Maria è stata vista pubblicamente con Jannik soltanto una volta: quando il giocatore è stato invitato allo Stadio San Siro per assistere alla partita tra il Milan e il Borussia Dortmund.

Ma chi è Anna Kalinskaya, la nuova presunta fidanzata di Jannik Sinner? Classe 1998, è una tennista russa. Attualmente è la numero 26 al mondo. Nata e cresciuta a Mosca, ha iniziato a giocare a tennis all’età di cinque anni. I suoi genitori sono ex giocatori di badminton: la madre è ucraina. A proposito della guerra tra Russia e Ucraina, Anna ha dichiarato in passato: “È molto triste e spaventoso vedere il popolo ucraino soffrire. Non molti lo sanno, ma mia madre è ucraina e io dunque sono ucraina a metà”.

“E so anche che la mia gente in Russia non vuole questa guerra. Tutti chiediamo che finisca presto. Amo gareggiare e lavorare sodo, quando sono in campo cerco di dimenticare cosa sta succedendo, ma non riesco a non guardare di continuo il telefono e pensare di dover chiamare al più presto miei genitori per sapere dove sono, cosa fanno, come stanno”, ha aggiunto Anna, che fuori dal campo è un’appassionata di cucina, shopping e make up.

Fino ad oggi ha vinto 7 titoli in singolare e 9 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera e un titolo WTA nel doppio. La bellezza di Anna non è di certo passata inosservata agli esperti di moda e pubblicità e diversi brand di abbigliamento sportivo l’hanno scelta come testimonial. Ad Anna Kalinskaya piacciono molto i tennisti: quella con Jannik Sinner non sarebbe la sua prima relazione d’amore con un collega.

Dal 2019 al 2020 la campionessa russa è stata legata ad un’altra star del tennis: l’australiano Nick Kyrgios. La Kalinskaya ha confermato la rottura sui social network senza però mai svelare i motivi della separazione. “Abbiamo semplicemente preso strade differenti”, si è limitato a dichiarare invice Kyrgios. Successivamente Anna Kalinskaya ha frequentato per un breve periodo un altro tennista: il tedesco Sami Reinwein. La relazione è nata e finita nel 2023.

È probabile che il primo incontro con Jannik Sinner sia avvenuto durante l’Australian Open 2024, dove Anna Kalinskava ha battuto agli ottavi di finale l’italiana Jasmine Paolini. Ha però poi perso il match successivo con la cinese Qinwen Zheng.