Sinner a Wimbledon tra l’ex Anna Kalinskaya e la nuova fidanzata, è gelo

IPA Jannik Sinner

Oltre le vittorie sportive Jannik Sinner continua a far chiacchierare per la sua vita privata. A Wimbledon, il numero uno del tennis ha avuto un incontro tutt’altro che piacevole con la sua ex fidanzata Anna Kalinskaya. E a Londra c’è anche la nuova presunta fiamma Laila Hasanovic. Tanto basta per creare un clima più rovente che mai.

Sinner rivede Anna Kalinskaya a Wimbledon

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sono rivisti a Wimbledon, entrambi impegnato con il Grande Slam. I due si sono amati per circa un anno e si sono detti addio lo scorso inverno. Non senza dolore: se i motivi della rottura sono ancora ignoti, è chiaro che l’addio sia avvenuto in maniera tutt’altro che pacifica. I tennisti non hanno mantenuto alcun rapporto, non si salutano neppure più.

La conferma è arrivata in maniera chiara e nitida da un filmato ripreso dalle telecamere installate all’interno dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, nei campi dove in questi giorni si sta svolgendo il Torneo di Wimbledon.

Nelle immagini si vedono Jannik e Anna, entrambi con borsoni e racchette, che procedono in direzione opposta. La russa sembra impegnata a guardare lo schermo del cellulare e da lì non distoglie mai lo sguardo neppure un attimo, mentre Sinner procede a testa alta senza fare un minimo cenno col viso.

Sembrano due perfetti estranei che s’incrociano per caso, ma conoscendo i loro trascorsi è possibile percepire il gelo conseguente a un rapporto che si è interrotto bruscamente e di sicuro non in modo pacifico.

A Wimbledon c’è anche Laila Hasanovic

A Londra c’è anche Laila Hasanovic, modella danese con cui pare che Jannik Sinner abbia una relazione almeno da qualche settimana, più precisamente dagli Internazionali di Roma. Qui la ragazza è stata avvistata la prima volta sugli spalti, proprio mentre faceva il tifo per il campione altoatesino. Poi l’avrebbe sostenuto anche al Roland Garros, durante la finale persa contro Alcaraz.

Nel mezzo, un viaggio di Sinner in Danimarca, terra natale di Laila, che ha alimentato ancora di più i pettegolezzi. Ora l’Hasanovic si trova ufficialmente a Wimbledon per lavoro con le due colleghe Therese Hellstrom, fondatrice della La Mode Agency, e Victoria Garber. Ma pare che in realtà sia lì anche per sostenere Sinner, deciso a trionfare nel Regno Unito dopo aver vinto due Australian Open e l’US Open.

IPA

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Il suo nome non è nuovo agli appassionati di sport. In passato è stata legata a Mick Schumacher, oltre che a Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi in Germania al Wolfsburg.

La rottura con Schumacher Junior è piuttosto recente: è avvenuta nella primavera 2025 dopo tre anni insieme. Qualche settimana dopo sarebbe avvenuto l’incontro con Jannik Sinner, single da inizio anno.

IPA

L’Hasanovic, che è stata legata a Mick per due anni, era una delle poche persone a cui era permesso incontrare Michael Schumacher, che si è ritirato a vita privata dopo l’incidente sugli sci del 2013.